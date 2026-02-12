Pierde septuagenario el control y derriba dos postes en plaza pública de Saltillo

Al dar vuelta en el cruce de San Ángel y Lago Blanco, en el fraccionamiento San Agustín, un automovilista identificado como Victoriano “N”, de 76 años, subió a la banqueta de una plaza pública y derribó dos postes de cableado telefónico, lo que causó daños en viviendas aledañas, en Saltillo.

El accidente se registró alrededor de las 12:30 horas de este jueves, cuando el conductor pasó por un bordo sin percatarse de ello y perdió el control mientras circulaba por San Ángel, al girar hacia la izquierda.

La maniobra la realizó sobre la banqueta y no logró esquivar los postes de madera, los cuales derribó por completo, provocando la caída de cables que quedaron colgando y obstruyendo la vialidad.

Familiares y amigos arribaron al sitio. El hombre no presentó lesiones y permaneció en el lugar en espera de la aseguradora de la camioneta Toyota Highlander que conducía.

Al sitio acudió personal de la compañía telefónica, así como representantes de la aseguradora, quienes realizarían el convenio correspondiente por los daños ocasionados.