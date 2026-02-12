EU presiona a Venezuela para que haga más por estimular la inversión

The New York Times
por The New York Times

El Secretario de Energía es uno de los funcionarios estadounidenses de más alto rango que visita Venezuela en casi 30 años, lo que supone un estrechamiento de los lazos entre Washington y Caracas

/ 12 febrero 2026
Por: Simon Romero

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, llegó a Venezuela el miércoles para presionar en favor de una revisión más audaz de la industria energética, y con ello deja claro que Estados Unidos podría utilizar su posición de coloso económico para lograr sus objetivos.

Wright es uno de los funcionarios estadounidenses de más alto rango que visita Venezuela en casi 30 años, lo que refleja cómo se están estrechando los lazos entre ambos países después de que las fuerzas estadounidenses capturaron en enero al exlíder de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo trasladaron por la fuerza a Estados Unidos.

A pesar de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el mes pasado cambios radicales en la legislación que regula la industria petrolera, Wright dijo que deseaba que el gobierno venezolano fuera mucho más lejos en la apertura de su economía a las empresas energéticas extranjeras.

$!De izquierda a derecha: El vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Estado Colin Powell y el presidente George W. Bush, cuyo gobierno se cuidó de dejar a los iraquíes el control de su industria petrolera tras la invasión y ocupación del país
De izquierda a derecha: El vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Estado Colin Powell y el presidente George W. Bush, cuyo gobierno se cuidó de dejar a los iraquíes el control de su industria petrolera tras la invasión y ocupación del país The New York Times

“La idea es utilizar la influencia para impulsar el progreso”, declaró Wright a los periodistas en Caracas, la capital, el miércoles. Sobre la nueva ley energética, dijo: “Es un paso significativo en la dirección correcta, probablemente en mi opinión no lo suficientemente lejos y claro como para fomentar los grandes flujos de capital que les gustaría ver”.

Algunos gigantes petroleros estadounidenses, como Exxon Mobil, cuyas operaciones en Venezuela fueron nacionalizadas hace dos décadas, han expresado su escepticismo sobre la posibilidad de volver a Venezuela, con los argumentos de los riesgos legales y la posibilidad de agitación política.

$!Instalaciones petroleras costa afuera en Venezuela, a pesar del potencial de producción, gigantes como Exxon Mobil mantienen cautela debido a los riesgos legales y la inestabilidad política de las últimas décadas.
Instalaciones petroleras costa afuera en Venezuela, a pesar del potencial de producción, gigantes como Exxon Mobil mantienen cautela debido a los riesgos legales y la inestabilidad política de las últimas décadas. The New York Times

Aunque reconoció que se podría hacer más para atraer inversiones estadounidenses a Venezuela, Wright subrayó que las empresas petroleras internacionales suelen arriesgarse a hacer negocios en países con un historial de agitación porque es allí donde a menudo se encuentra el petróleo. Citó la “avalancha de inversiones” que se espera que llegue a Libia, controlada por dos facciones rivales.

Al comienzo de su visita de tres días, Wright se reunió con la sucesora de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez. Dijo que tenía previsto viajar con Rodríguez el jueves para ver de primera mano las operaciones de producción de petróleo.

Wright, exdirector ejecutivo de una empresa petrolera que está en el centro del auge de la fracturación hidráulica en Estados Unidos, valoró muy positivamente la voluntad de Rodríguez de introducir grandes cambios en la economía y el sistema político de Venezuela.

$!Marineros de la Armada estadounidense patrullan cerca de una plataforma petrolera iraquí en el Golfo Pérsico.
Marineros de la Armada estadounidense patrullan cerca de una plataforma petrolera iraquí en el Golfo Pérsico. The New York Times

Dijo que Venezuela había realizado importantes esfuerzos para mejorar las condiciones económicas en las semanas transcurridas desde la captura de Maduro, quien presidió un desgarrador colapso económico. Además, Wright dijo que esperaba que Venezuela llegara a una transición hacia un sistema político más representativo.

Wright citó áreas en las que Venezuela podría progresar más para el desmantelamiento de su régimen autoritario y una alineación más estrecha con Estados Unidos, tras décadas de forjar alianzas con países que a menudo estaban enfrentados con Washington.

“Aquí todavía hay presos políticos en las cárceles”, dijo Wright, aludiendo a las cientos de personas que siguen detenidas tras la reciente liberación de otras. “Todavía tienen aquí relaciones con China, con Rusia, con Irán. Son cosas que hay que transicionar”.

La visita de Wright suscitó escepticismo en Caracas. Las fuerzas de seguridad abrieron el camino para que sus numerosos equipos de seguridad y comitiva recorrieran la ciudad, donde los murales siguen celebrando los vínculos de Venezuela con los dirigentes iraníes y cubanos.

$!Partidarios del derrocado presidente Nicolás Maduro se manifiestan para protestar por la captura y el encarcelamiento de él y su esposa, Cilia Flores, por parte de las fuerzas estadounidenses a principios de mes
Partidarios del derrocado presidente Nicolás Maduro se manifiestan para protestar por la captura y el encarcelamiento de él y su esposa, Cilia Flores, por parte de las fuerzas estadounidenses a principios de mes The New York Times

Los cambios en Venezuela se están produciendo después de que Estados Unidos montara una campaña militar de meses de duración contra Maduro, que incluyó decenas de ataques mortales contra pequeñas embarcaciones que, según dijo el gobierno de Donald Trump, traficaban con drogas ilícitas. Trump ha advertido a Rodríguez que podría correr una suerte similar a la de Maduro si no coopera con Estados Unidos.

Después de reunirse con Rodríguez, ella y Wright respondieron brevemente a las preguntas de los periodistas fuera del palacio presidencial, una muestra de apertura inusual por parte de la nueva dirigente de Venezuela. Más tarde, Wright se reunió con periodistas extranjeros en el hotel JW Marriott.

“Una prensa libre”, dijo, “es una parte fundamental de una sociedad civil”.

