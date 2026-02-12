¿Cuál es el secreto de la felicidad? Estos investigadores tienen una teoría

Por: Catherine Pearson

Desde hace décadas, Sonja Lyubomirsky ha sido una destacada investigadora de la ciencia de la felicidad. Y todo ese tiempo, la gente le ha preguntado: ¿Cuál es el secreto?

A Lyubomirsky, una distinguida profesora de psicología de la Universidad de California en Riverside, esta pregunta siempre la ha irritado. ¿El secreto de la felicidad? Qué ridículo. Qué simplista.

Ella me contó que, cuando la presionan, suele decir algo por el estilo de: “Conexión y relaciones. Pensamiento positivo, que incluye gratitud. Y una sensación de control en tu vida”.

Pero si realmente tuviera que elegir una cosa, dijo, el secreto de la felicidad es “sentirse querido”.

Esa es la premisa de su más reciente libro, Cómo sentirse amado, escrito junto con Harry Reis, un profesor de psicología de la Universidad de Rochester que estudia las relaciones íntimas.

Las investigaciones sobre amor y felicidad han tendido a enfocarse en el amor que uno siente por los demás. Pero, de hecho —sostienen Lyubomirsky y Reis en su libro—, lo que realmente nos hace felices es cuánto amor sentimos de vuelta.

La gente que quiere sentirse más querida, escriben los autores, tiende a adoptar uno de dos enfoques que no son necesariamente eficaces: intentan arreglarse a sí mismas (si yo fuera mejor persona, más amable, más atractiva, etcétera) o intentan arreglar a la otra persona (si tan solo mi pareja descifrara de una vez mi lenguaje de amor).

Pero si quieres sentirte más amado, sostienen Lyubomirsky y Reis, no enfoques tu energía en intentar cambiar a nadie. En lugar de eso, cambia las conversaciones.

ESCUCHA MEJOR PARA RECIBIR MÁS AMOR

Para sentirte más amado por los demás, debes empezar por hacer que ellos se sientan amados por ti, escriben los autores. Y escuchar mejor es una de las formas más poderosas de lograrlo.

Muchos creemos que sabemos escuchar, dijo Lyubomirsky, pero en general la verdad es que solo estamos esperando nuestro turno para hablar. (Admitió que esto es algo con lo que ella misma lucha). Ella recomienda adoptar una mentalidad de “escuchar para aprender”. Básicamente, en lugar de enfocarte en responder, enfócate en entender.

“Todos conocemos esa sensación, cuando alguien siente tanta curiosidad por ti, como si no pudiera esperar a que compartas tu historia”, dijo Lyubomirsky. “Les brillan los ojos. Se inclinan hacia ti”.

Ese tipo de atención auténtica y concentrada no es común, explicó, y es muy poderosa.

“Cuando alguien se siente profundamente visto, valorado y comprendido por ti, tiende a estar más dispuesto, motivado e incluso deseoso de hacer lo mismo por ti”, escriben los autores.

Pero escuchar mejor requiere práctica. Algunas recomendaciones sencillas: no interrumpas, dijo Lyubomirsky, y no des consejos a menos que te los pidan.

También haz preguntas de seguimiento. Reis suele recurrir a unas palabras que, dijo, rara vez fallan: “Cuéntame más”.

ENFÓCATE EN UNA RELACIÓN, LUEGO EN OTRA

En lugar de intentar cambiar la forma en que te acercas a todas las personas de tu vida, Lyubomirsky sugiere elegir a una persona de la que quieras sentir más amor y empezar por ella. Puede ser una persona que ya sea muy cercana, como tu pareja o tus padres, dijo. O podría ser un colega al que te gustaría conocer mejor.

Las relaciones románticas no son el único lugar en el que se puede tener esa sensación de ser amado, sostienen los autores, y sentirse amado no se limita solo a unas pocas relaciones íntimas.

Una vez identificado tu objetivo, haz un plan para desafiarte a ti mismo: en el transcurso de la próxima semana, ten tres conversaciones con esa persona en las que te esfuerces por mostrar curiosidad genuina, recomendó Lyubomirsky.

Los autores creen que dar y recibir amor funcionan juntos como un balancín: levantas a una persona con el peso de tu curiosidad y atención, y ella, a su vez, hace lo mismo.

“El otro lado también es muy importante”, dijo Reis. “Compartir lo que es importante para ti, compartir lo que te preocupa, para que realmente se convierta en algo recíproco”.

La reciprocidad no está garantizada, pero es una norma social poderosa, añadió. Tendemos a responder con atención y amabilidad a quien se comporta así con nosotros.

HAY QUE SABER CUÁNDO TIRAR LA TOALLA

Por supuesto, a veces puedes hacer todo lo posible por escuchar y ser abierto, y la otra persona no te da nada a cambio. Si es así, o si te resulta difícil despertar una curiosidad auténtica, son señales de que esa no es la relación adecuada para dedicarle tanto esfuerzo y energía.

“A veces queremos sentirnos más queridos por la persona incorrecta”, dijo Lyubomirsky.

Plantéate preguntas como: ¿Parece que esta persona me “entiende” de alguna manera, o al menos muestra interés en hacerlo? Cuando he compartido luchas o imperfecciones, ¿ha mostrado curiosidad y ha escuchado con entusiasmo?

En última instancia, Lyubomirsky espera que la gente se sienta fortalecida por el mensaje de que si eliges sabiamente —y te enfocas en la manera en que abordas las conversaciones— empezarás a sentir que llega más amor, y por lo tanto felicidad.

“Sentirse amado”, argumentan los autores, “no está fuera de tu control”.

c. 2026 The New York Times Company