Saltillense Alberto Rodríguez, convocado al Tri de golf para torneo ante EU y Canadá

Alberto Rodríguez Espinosa formará parte de la selección mexicana que competirá en la Three Nations Cup 2026, torneo internacional juvenil que se llevará a cabo del 14 al 16 de febrero en el Menifee Lakes Country Club, en California. El golfista originario de Saltillo será uno de los ocho representantes nacionales en esta primera edición del certamen.

El equipo mexicano estará integrado por cuatro jugadores y cuatro jugadoras de entre 15 y 19 años. En la rama varonil, Rodríguez Espinosa compartirá alineación con Emiliano Delsol, Juan Pablo Duarte y Salvador Villagómez. En la femenil, el representativo lo conforman Miranda García, María Paula Navarrete, Romina Palomeros y Nazaret Núñez.

La convocatoria del coahuilense se dio luego de su actuación en la Copa Bobby Díaz, disputada en noviembre pasado en el Club La Villa Rica de Alvarado, Veracruz. En ese torneo, Alberto se quedó con el primer lugar en la categoría de 15 años y menores, resultado que le permitió asegurar su lugar dentro del proceso nacional.

La Three Nations Cup reunirá a equipos de México, Estados Unidos y Canadá, con un total de 24 golfistas en competencia. Cada país presentará cuatro hombres y cuatro mujeres, y para determinar al campeón se tomarán en cuenta los tres mejores scores por división en cada jornada. Con este sistema, el desempeño colectivo será clave para definir al ganador.