Saltillense Alberto Rodríguez, convocado al Tri de golf para torneo ante EU y Canadá

/ 12 febrero 2026
    Saltillense Alberto Rodríguez, convocado al Tri de golf para torneo ante EU y Canadá
    Además del formato por equipos, se jugará el FCG Western States Cup a 54 hoyos. FOTO: ESPECIAL

El coahuilense fue convocado a la selección mexicana que competirá del 14 al 16 de febrero en la Three Nations Cup 2026, torneo juvenil que reunirá a equipos de México, Estados Unidos y Canadá en California

Alberto Rodríguez Espinosa formará parte de la selección mexicana que competirá en la Three Nations Cup 2026, torneo internacional juvenil que se llevará a cabo del 14 al 16 de febrero en el Menifee Lakes Country Club, en California. El golfista originario de Saltillo será uno de los ocho representantes nacionales en esta primera edición del certamen.

El equipo mexicano estará integrado por cuatro jugadores y cuatro jugadoras de entre 15 y 19 años. En la rama varonil, Rodríguez Espinosa compartirá alineación con Emiliano Delsol, Juan Pablo Duarte y Salvador Villagómez. En la femenil, el representativo lo conforman Miranda García, María Paula Navarrete, Romina Palomeros y Nazaret Núñez.

TE PUEDE INTERESAR: 49ers jugarán en México: serían locales en el Estadio Banorte para el regreso de la NFL en 2026

La convocatoria del coahuilense se dio luego de su actuación en la Copa Bobby Díaz, disputada en noviembre pasado en el Club La Villa Rica de Alvarado, Veracruz. En ese torneo, Alberto se quedó con el primer lugar en la categoría de 15 años y menores, resultado que le permitió asegurar su lugar dentro del proceso nacional.

La Three Nations Cup reunirá a equipos de México, Estados Unidos y Canadá, con un total de 24 golfistas en competencia. Cada país presentará cuatro hombres y cuatro mujeres, y para determinar al campeón se tomarán en cuenta los tres mejores scores por división en cada jornada. Con este sistema, el desempeño colectivo será clave para definir al ganador.

El evento es organizado por la Federación Mexicana de Golf en colaboración con Future Champions Golf, de Estados Unidos, y la Maple Leaf Junior Golf Tour, de Canadá. La competencia surge como una plataforma para fortalecer el fogueo internacional en categorías juveniles y promover el intercambio deportivo entre las tres naciones.

Además del formato por equipos, los jugadores participarán de manera simultánea en el FCG Western States Cup, torneo individual a 54 hoyos. Después de las primeras rondas se establecerá un corte, y quienes lo superen avanzarán a la fase final, lo que permitirá evaluar el rendimiento personal de cada competidor.

Para Rodríguez Espinosa, esta experiencia representa su incursión en un escenario internacional con la selección mexicana. El saltillense llegará a California respaldado por su reciente campeonato nacional y con la oportunidad de medirse ante algunos de los mejores juveniles de Norteamérica, tanto en la modalidad por equipos como en la competencia individual.

