Pentágono ordena a un segundo grupo de ataque de portaaviones prepararse para su despliegue en Oriente Medio

Según se informa, el Pentágono ha ordenado que un segundo grupo de ataque de portaaviones se prepare para desplegarse en Medio Oriente en apoyo de una posible acción militar contra Irán.

El presidente Trump aún no ha dado luz verde al grupo de portaaviones para su despliegue, pero se podría emitir una orden “en cuestión de horas”, informó el Wall Street Journal el miércoles por la noche, citando a funcionarios estadounidenses.

TE PUEDE INTERESAR: Las muertes en la represión de las protestas en Irán alcanzan al menos 7 mil, dicen activistas

El despliegue probablemente vendría de la costa este de Estados Unidos, y un portaaviones se está preparando para salir al mar en dos semanas, dijo un funcionario a la publicación.

Según se informa, el Pentágono ha ordenado que un segundo grupo de ataque de portaaviones se prepare para desplegarse en Medio Oriente en apoyo de una posible acción militar contra Irán.

El presidente Trump aún no ha dado luz verde al grupo de portaaviones para su despliegue, pero se podría emitir una orden “en cuestión de horas”, informó el Wall Street Journal el miércoles por la noche, citando a funcionarios estadounidenses.

El despliegue probablemente vendría de la costa este de Estados Unidos, y un portaaviones se está preparando para salir al mar en dos semanas, dijo un funcionario a la publicación.

El barco se uniría al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln que ya se encuentra en la región.

Trump ha amenazado repetidamente con usar la fuerza militar contra Irán por el asesinato de manifestantes y la negativa del régimen a desmantelar su programa nuclear.

El presidente ha advertido sobre una “flotilla masiva” o “gran armada” que se dirige hacia Irán varias veces desde el mes pasado y tan recientemente como el martes.

Trump se reunió el miércoles con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca para discutir un posible ataque contra Irán.

“No se llegó a nada definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede consumar un acuerdo o no”, publicó Trump en Truth Social después de la reunión.

“Si puede, le hago saber al Primer Ministro que será una preferencia. Si no, tendremos que esperar a ver qué sucede”, continuó el presidente. “La última vez, Irán decidió que era mejor no llegar a un acuerdo, y recibió un golpe de medianoche. Eso no les funcionó. Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables”.

Trump se reunió el miércoles con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca para discutir un posible ataque contra Irán.

“No se llegó a nada definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede consumar un acuerdo o no”, publicó Trump en Truth Social después de la reunión.

“Si puede, le hago saber al Primer Ministro que será una preferencia. Si no, tendremos que esperar a ver qué sucede”, continuó el presidente. “La última vez, Irán decidió que era mejor no llegar a un acuerdo, y recibió un golpe de medianoche. Eso no les funcionó. Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables”.

Si se despliega un segundo portaaviones en Medio Oriente, sería la primera vez que varios portaaviones estén en la región desde la operación militar estadounidense de marzo de 2025 contra los hutíes en Yemen, según el Journal.