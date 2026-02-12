Pentágono ordena a un segundo grupo de ataque de portaaviones prepararse para su despliegue en Oriente Medio

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 12 febrero 2026
    Pentágono ordena a un segundo grupo de ataque de portaaviones prepararse para su despliegue en Oriente Medio
    El despliegue probablemente vendría de la costa este de Estados Unidos, y un portaaviones se está preparando para salir al mar en dos semanas. AP

Según se informa, el Pentágono ha ordenado que un segundo grupo de ataque de portaaviones se prepare para desplegarse en Medio Oriente en apoyo de una posible acción militar contra Irán.

El presidente Trump aún no ha dado luz verde al grupo de portaaviones para su despliegue, pero se podría emitir una orden “en cuestión de horas”, informó el Wall Street Journal el miércoles por la noche, citando a funcionarios estadounidenses.

TE PUEDE INTERESAR: Las muertes en la represión de las protestas en Irán alcanzan al menos 7 mil, dicen activistas

El despliegue probablemente vendría de la costa este de Estados Unidos, y un portaaviones se está preparando para salir al mar en dos semanas, dijo un funcionario a la publicación.

Según se informa, el Pentágono ha ordenado que un segundo grupo de ataque de portaaviones se prepare para desplegarse en Medio Oriente en apoyo de una posible acción militar contra Irán.

El presidente Trump aún no ha dado luz verde al grupo de portaaviones para su despliegue, pero se podría emitir una orden “en cuestión de horas”, informó el Wall Street Journal el miércoles por la noche, citando a funcionarios estadounidenses.

El despliegue probablemente vendría de la costa este de Estados Unidos, y un portaaviones se está preparando para salir al mar en dos semanas, dijo un funcionario a la publicación.

El barco se uniría al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln que ya se encuentra en la región.

Trump ha amenazado repetidamente con usar la fuerza militar contra Irán por el asesinato de manifestantes y la negativa del régimen a desmantelar su programa nuclear.

El presidente ha advertido sobre una “flotilla masiva” o “gran armada” que se dirige hacia Irán varias veces desde el mes pasado y tan recientemente como el martes.

Trump se reunió el miércoles con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca para discutir un posible ataque contra Irán.

“No se llegó a nada definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede consumar un acuerdo o no”, publicó Trump en Truth Social después de la reunión.

“Si puede, le hago saber al Primer Ministro que será una preferencia. Si no, tendremos que esperar a ver qué sucede”, continuó el presidente. “La última vez, Irán decidió que era mejor no llegar a un acuerdo, y recibió un golpe de medianoche. Eso no les funcionó. Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables”.

Trump se reunió el miércoles con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca para discutir un posible ataque contra Irán.

“No se llegó a nada definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede consumar un acuerdo o no”, publicó Trump en Truth Social después de la reunión.

“Si puede, le hago saber al Primer Ministro que será una preferencia. Si no, tendremos que esperar a ver qué sucede”, continuó el presidente. “La última vez, Irán decidió que era mejor no llegar a un acuerdo, y recibió un golpe de medianoche. Eso no les funcionó. Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables”.

Si se despliega un segundo portaaviones en Medio Oriente, sería la primera vez que varios portaaviones estén en la región desde la operación militar estadounidense de marzo de 2025 contra los hutíes en Yemen, según el Journal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Guerra Rusia-Ucrania
Guerra en Israel

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Los superiores estatutos familiares

Los superiores estatutos familiares
true

Cierre del espacio aéreo en EU, entre confusiones, más presiones
México supera los 9 mil casos de sarampión en 2025, con un incremento notable en varias entidades. La Secretaría de Salud reporta 28 defunciones y refuerza estrategias de prevención ante la expansión del brote.

Casos de Sarampión siguen creciendo en México; supera los 9 mil
Batalla. El actor hizo público su diagnóstico de cáncer colorrectal un año después de recibir la noticia.

Adiós a ‘Dawson Leery’: fallece James Van Der Beek tras lucha contra el cáncer
Luego que el martes 10 de febrero se reportara la caída del sistema para agendar cita para la credencial de elector, el INE informó que restableció satisfactoriamente su sistema de comunicación.

¿Ya puedo programar cita para la credencial? INE anuncia que sistema opera con normalidad, tras caída
Actualmente, México es el epicentro de un importante brote de sarampión, que hasta el 11 de febrero cuenta con 9 mil 187 casos acumulados en 32 estados y 633 municipios.

Si ya tengo mis dos vacunas contra el sarampión, ¿puedo volver a vacunarme?
Cita. El intérprete de ‘Germán’ y ‘Doña Márgara’ se presentará este fin de semana en la ciudad como parte de su gira nacional, tras concluir las grabaciones de las temporadas 20 y 21 de ‘Vecinos’.

Entre ‘Germán’ y ‘Márgara’: Lalo España celebra 34 años de carrera en Saltillo
América y Rayados celebran su clasificación a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 tras superar sus respectivas series ante Olimpia y Xelajú.

América y Rayados avanzan a Octavos de Final en la Concacaf Champions Cup 2026