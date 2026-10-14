PLEITO DE ANCIANOS DEJA UN LESIONADO

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    PLEITO DE ANCIANOS DEJA UN LESIONADO
    PLEITO DE ANCIANOS DEJA UN LESIONADO
    PLEITO DE ANCIANOS DEJA UN LESIONADO
    PLEITO DE ANCIANOS DEJA UN LESIONADO
    PLEITO DE ANCIANOS DEJA UN LESIONADO
    PLEITO DE ANCIANOS DEJA UN LESIONADO

Adulto mayor se peleó con otro de su edad cuando se reunió a tomar y al cobrarle la renta se armó la bronca.

Un hombre de 83 años resultó lesionado tras ser agredido presuntamente por su inquilino y todo por por cobrarle la renta.

El afectado Natividad Eguía, mejor conocido como “Don Naty” fue atendido por los paramédicos de la cruz roja.

También dijo que antes del pleito sostuvo una reunión con su inquilino Ezequiel N. con el que compartió tonayá dentro de su casa ubicada en Manuel Doblado y Pablo Mejía, en zona centro.

El problema comenzó cuando le pidió el pago de la renta que se le venció el día 13 de Octubre.

Aseguró que fue agredido físicamente pero no especificó si con puño o con algún objeto ya que presentó sangrado en ambos brazos, además de una contusión en el cráneo.

Luego mencionó que también tiene problemas en la piel y tomó la decisión de quedarse en su hogar sin la necesidad de ser llevado a un hospital.

Dos oficiales de la policía preventiva municipal lo auxiliaron en llevarlo a su domicilio y mencionarle que el agresor no estaba en el interior.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las Dinoquesadillas son el producto estrella del negocio y uno de sus principales atractivos para los visitantes.

Coahuila: Dinoquesadillas buscan dejar huella en Rincón Colorado en 2027
Tulum se posicionó en el segundo lugar de toda América gracias a sus playas de arena blanca y su combinación única de historia, selva y mar Caribe.

El encanto de México enamora al mundo: seis de sus playas destacan entre las mejores de América
Google presentó su nueva pulsera de actividad avanzada, Google Fitbit Edge, un dispositivo que incorpora mediciones preventivas de salud basadas en IA y una batería con hasta siete días de autonomía.

Conoce Fitbit Edge de Google, una pulsera avanzada de salud con batería para una semana e IA
Los honorarios de un contador varían según el régimen fiscal, los ingresos y los trámites que necesite cada contribuyente.

SAT 2026: ¿Cuánto debes pagarle a un contador por tus impuestos?
Trabajadores de las 32 entidades de México pueden solicitar financiamiento para reparar, ampliar o mejorar su vivienda.

Infonavit tiene un crédito de hasta $169 mil para tu casa: revisa si cumples los requisitos
Trabajo. La película explorará los orígenes del mundo mágico en una producción que apuesta por los efectos visuales y la experiencia de la pantalla grande.

El regreso a ‘Narnia’: Netflix estrena el tráiler de la épica saga de Greta Gerwig
El Rey del Acordeón habría sufrido una fractura de hombro tras caerse, según reportes en redes sociales que preocupan a sus fans tras su reciente show en La México.

¿Qué le pasó a Ramón Ayala?... es hospitalizado de emergencia tras caerse
Joe Espada y varios integrantes de su staff dejan su puesto; se sabe que los Marineros de Seattle aparecen como una posible alternativa para el futuro del estratega.

Astros de Houston hacen limpia y comienzan con el mánager, Joe Espada y su cuerpo técnico