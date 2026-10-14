PLEITO DE ANCIANOS DEJA UN LESIONADO

Un hombre de 83 años resultó lesionado tras ser agredido presuntamente por su inquilino y todo por por cobrarle la renta.

El afectado Natividad Eguía, mejor conocido como “Don Naty” fue atendido por los paramédicos de la cruz roja.

También dijo que antes del pleito sostuvo una reunión con su inquilino Ezequiel N. con el que compartió tonayá dentro de su casa ubicada en Manuel Doblado y Pablo Mejía, en zona centro.

El problema comenzó cuando le pidió el pago de la renta que se le venció el día 13 de Octubre.

Aseguró que fue agredido físicamente pero no especificó si con puño o con algún objeto ya que presentó sangrado en ambos brazos, además de una contusión en el cráneo.

Luego mencionó que también tiene problemas en la piel y tomó la decisión de quedarse en su hogar sin la necesidad de ser llevado a un hospital.

Dos oficiales de la policía preventiva municipal lo auxiliaron en llevarlo a su domicilio y mencionarle que el agresor no estaba en el interior.