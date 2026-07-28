Falla mecánica deja auto varado en el LEA, Saltillo

Una falla mecánica en el neumático delantero del lado derecho provocó que la conductora de un vehículo Dodge Stratus perdiera el control de la unidad cuando circulaba sobre Júpiter y se incorporaba al periférico en la colonia Satélite Norte, en Saltillo.

Tras el incidente, el automóvil quedó detenido en uno de los carriles de circulación, lo que generó afectaciones al tránsito vehicular en la zona durante varios minutos.