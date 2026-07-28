Falla mecánica deja auto varado en el LEA, Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Falla mecánica deja varado un automóvil sobre el periférico Luis Echeverría; no hubo personas lesionadas
Una falla mecánica en el neumático delantero del lado derecho provocó que la conductora de un vehículo Dodge Stratus perdiera el control de la unidad cuando circulaba sobre Júpiter y se incorporaba al periférico en la colonia Satélite Norte, en Saltillo.
Tras el incidente, el automóvil quedó detenido en uno de los carriles de circulación, lo que generó afectaciones al tránsito vehicular en la zona durante varios minutos.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y se entrevistaron con Mayra Guerrero, se llevaron a cabo labores de abanderamiento para agilizar la circulación y prevenir otro percance.
Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales en el vehículo involucrado y en el pavimento al arrastrarse unos metros la unidad.
Una vez concluidas las maniobras de vialidad, una grúa retiró del auto y lo trasladó a un costado de la vialidad para liberar por completo la circulación, mientras la aseguradora realizaba las investigaciones de lo sucedido.