Policía de Saltillo lleva posadas a pequeños de colonias y escuelas

Con el objetivo de fortalecer los vínculos de confianza con la comunidad, elementos de la Policía de Saltillo llevaron posadas navideñas a niñas y niños de la colonia Pueblo Insurgente y de la Escuela Primaria Isidro Degollado, ubicada en la colonia Misión Cerritos , como parte de las acciones de proximidad social impulsadas por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En la Primaria Isidro Degollado participaron elementos de la Subdirección de Tránsito, Policía Municipal y la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, quienes convivieron con el alumnado mediante piñatas, bolos y pasteles. Además, presentaron el trabajo de los binomios caninos y compartieron recomendaciones de autoprotección al transitar por la vía pública y al cruzar calles.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, destacó ante niñas, niños y personal docente que la corporación está para servir a la ciudadanía en cualquier momento del día, y subrayó que estas actividades responden a la indicación del alcalde Javier Díaz González de mantener una policía cercana a la gente. “Tenemos la indicación de mantener una policía muy próxima a la comunidad y acciones como esta favorecen el fortalecimiento de los lazos de confianza”, señaló.

Por su parte, Sandra Guadalupe Castillo Bernal, encargada de la dirección del plantel, agradeció la visita de policías y tránsitos, al considerar que estas dinámicas contribuyen a que la niñez se sienta protegida y conozca la importancia de la prevención. “Les ayuda a disminuir riesgos, a saber que pueden denunciar, mantenerse seguros y también contribuir”, expresó.