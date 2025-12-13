Policía de Saltillo lleva posadas a pequeños de colonias y escuelas

    En la colonia Pueblo Insurgente, niñas y niños recibieron juguetes donados y rompieron piñatas. FOTO: CORTESÍA

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevó actividades recreativas, mensajes de prevención y convivencia familiar

Con el objetivo de fortalecer los vínculos de confianza con la comunidad, elementos de la Policía de Saltillo llevaron posadas navideñas a niñas y niños de la colonia Pueblo Insurgente y de la Escuela Primaria Isidro Degollado, ubicada en la colonia Misión Cerritos, como parte de las acciones de proximidad social impulsadas por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Elementos de la Policía de Saltillo convivieron con alumnas y alumnos de la Primaria Isidro Degollado durante una posada navideña. FOTO: CORTESÍA

En la Primaria Isidro Degollado participaron elementos de la Subdirección de Tránsito, Policía Municipal y la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, quienes convivieron con el alumnado mediante piñatas, bolos y pasteles. Además, presentaron el trabajo de los binomios caninos y compartieron recomendaciones de autoprotección al transitar por la vía pública y al cruzar calles.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, destacó ante niñas, niños y personal docente que la corporación está para servir a la ciudadanía en cualquier momento del día, y subrayó que estas actividades responden a la indicación del alcalde Javier Díaz González de mantener una policía cercana a la gente. “Tenemos la indicación de mantener una policía muy próxima a la comunidad y acciones como esta favorecen el fortalecimiento de los lazos de confianza”, señaló.

Por su parte, Sandra Guadalupe Castillo Bernal, encargada de la dirección del plantel, agradeció la visita de policías y tránsitos, al considerar que estas dinámicas contribuyen a que la niñez se sienta protegida y conozca la importancia de la prevención. “Les ayuda a disminuir riesgos, a saber que pueden denunciar, mantenerse seguros y también contribuir”, expresó.

Las actividades incluyeron piñatas, bolos, pastel y demostraciones del trabajo de los binomios caninos. FOTO: CORTESÍA

PUEBLO INSURGENTE

En la colonia Pueblo Insurgente, elementos de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, Policía Municipal Preventiva, Unidad de Integración y Dirección de Sistemas y Estadística realizaron una posada navideña para niñas y niños del sector.

Las posadas forman parte de las acciones de proximidad social para fortalecer la confianza entre la policía y la comunidad. FOTO: CORTESÍA

Durante la convivencia se entregaron piñatas, dulces, pastel y juguetes, estos últimos donados por estudiantes de distintos colegios de la ciudad. Alexis Hernández Morales, titular de la Dirección de Proximidad Social y Prevención, señaló que este tipo de actividades fortalecen la relación con las familias saltillenses y promueven la prevención, la convivencia y la cohesión comunitaria.

