Policía de Saltillo pone a salvo a conductor atrapado por la corriente durante las lluvias

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    Policía de Saltillo pone a salvo a conductor atrapado por la corriente durante las lluvias
    Policía de Saltillo se encargó de poner al ciudadano fuera de peligro.

Los hechos se registraron en la colonia Australia

La rápida intervención de elementos de la Policía Municipal de Saltillo permitió rescatar con vida a un automovilista cuyo vehículo era arrastrado por la corriente generada por las intensas lluvias registradas este lunes en la colonia Australia.

El conductor fue identificado como José Antonio Ramírez, de 63 años, quien resultó ileso tras quedar atrapado dentro de su unidad. La movilización de los cuerpos de seguridad se originó luego de que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana recibiera el reporte a través de sus grupos de WhatsApp.

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Para llevar a cabo el rescate, el oficial Eliud Zapata aseguró una cuerda a su cintura, mientras el otro extremo fue sujetado a una patrulla. Con esta medida avanzó entre la fuerte corriente hasta llegar al vehículo, donde logró sacar al conductor por la ventana y conducirlo a un lugar seguro.

Tras ser auxiliado, José Antonio Ramírez expresó su agradecimiento a los policías. “Ya sentía que me moría, muchas gracias”, manifestó.

La Comisaría informó que las precipitaciones registradas este lunes han generado múltiples intervenciones por parte de la Policía Municipal. Entre ellas destaca el apoyo brindado a dos familias cuyos vehículos quedaron inmovilizados debido a los escurrimientos en distintas vialidades.

Además, alrededor de diez automovilistas han recibido asistencia luego de que sus unidades quedaron varadas por las condiciones provocadas por la lluvia. De igual forma, personal de seguridad colaboró en las labores para desalojar el agua acumulada en tres viviendas afectadas por inundaciones.

Las autoridades señalaron que elementos de la Policía Municipal, Tránsito, el Grupo de Reacción Sureste y agrupamientos especializados mantienen recorridos permanentes y vigilancia en las zonas con mayores afectaciones, principalmente al poniente de la ciudad, en sectores como Landín, Australia, Guayulera y Patria Nueva, donde continúan monitoreando los escurrimientos pluviales.

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