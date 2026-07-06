Saltillo: hallan persona sin vida en estado de putrefacción en el relleno sanitario

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    Saltillo: hallan persona sin vida en estado de putrefacción en el relleno sanitario
    El cuerpo sería llevado al SemefoHasta el momento, la identidad de la persona no ha sido establecida, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones para lograr su identificación. ULISES MARTÍNEZ

Peritos y agentes ministeriales realizaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley

La mañana de este lunes en Saltillo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron a las instalaciones del relleno sanitario ubicado sobre la carretera a Torreón, luego del reporte del hallazgo de una persona sin vida.

El cuerpo fue localizado dentro del sitio de disposición de residuos, por lo que personal de la Fiscalía inició las diligencias correspondientes para el procesamiento de la escena y la recolección de indicios.

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De acuerdo con información preliminar, se trata de una persona del sexo masculino de entre 30 y 35 años, quien tenía varios días de haber fallecido, ya que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición al momento de su localización.

$!Saltillo: hallan persona sin vida en estado de putrefacción en el relleno sanitario

Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad de la persona, por lo que continúan las investigaciones para obtener información que permita su identificación.

$!El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento. ULISES MARTÍNEZ

Peritos y agentes ministeriales realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

Será el resultado de los estudios forenses el que permita determinar la causa del fallecimiento, mientras la Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

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