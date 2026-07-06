$!Saltillo: hallan persona sin vida en estado de putrefacción en el relleno sanitario

La mañana de este lunes en Saltillo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron a las instalaciones del relleno sanitario ubicado sobre la carretera a Torreón, luego del reporte del hallazgo de una persona sin vida.

El cuerpo fue localizado dentro del sitio de disposición de residuos, por lo que personal de la Fiscalía inició las diligencias correspondientes para el procesamiento de la escena y la recolección de indicios.