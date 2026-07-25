Policías de Saltillo evitan que hombre acabe con su vida en El Sarape

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    Policías de Saltillo evitan que hombre acabe con su vida en El Sarape
    El ciudadano fue trasladado a la UNIF, donde recibió atención psicológica y se contactó a sus familiares. CORTESÍA

La rápida actuación de policías municipales permitió poner a salvo a un hombre de 55 años y canalizarlo a atención psicológica especializada

La oportuna intervención de elementos de la Policía Municipal de Saltillo evitó una posible tragedia la tarde de este viernes, luego de que un hombre de 55 años fuera localizado en una situación de riesgo sobre uno de los pasos superiores del Distribuidor Vial El Sarape.

De acuerdo con información de la corporación, oficiales del sector oriente realizaban labores de vigilancia cuando detectaron al hombre permaneciendo en la orilla de la estructura. Al observar que su comportamiento representaba un riesgo para su integridad, los policías se aproximaron de inmediato para establecer contacto y entablar un diálogo con él.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/hombre-se-quita-la-vida-en-su-domicilio-al-poniente-de-saltillo-LG22420931
$!La intervención se realizó en uno de los pasos superiores del Distribuidor Vial El Sarape, al oriente de Saltillo.
La intervención se realizó en uno de los pasos superiores del Distribuidor Vial El Sarape, al oriente de Saltillo. CORTESÍA

Como parte de la atención, los elementos aplicaron el protocolo de primeros auxilios psicológicos, con el objetivo de contener la crisis emocional y generar un entorno de confianza que permitiera persuadir al ciudadano de recibir ayuda especializada.

Tras varios minutos de conversación, el hombre respondió favorablemente a la intervención y aceptó ser trasladado a las instalaciones de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), donde personal especializado le brindó atención psicológica inicial y estableció contacto con sus familiares para fortalecer su red de apoyo.

La Policía Municipal destacó la importancia de actuar de manera oportuna ante este tipo de situaciones y reiteró que la atención en crisis emocionales requiere la participación tanto de las autoridades como del entorno cercano de la persona.

Las autoridades recordaron que quienes enfrenten una crisis emocional o conozcan a alguien que necesite ayuda pueden solicitar apoyo a través de la Línea de la Vida, al 800 822 3737, o comunicarse al 911 para recibir atención y canalización inmediata.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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