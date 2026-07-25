Policías de Saltillo evitan que hombre acabe con su vida en El Sarape

De acuerdo con información de la corporación, oficiales del sector oriente realizaban labores de vigilancia cuando detectaron al hombre permaneciendo en la orilla de la estructura. Al observar que su comportamiento representaba un riesgo para su integridad, los policías se aproximaron de inmediato para establecer contacto y entablar un diálogo con él.

La oportuna intervención de elementos de la Policía Municipal de Saltillo evitó una posible tragedia la tarde de este viernes, luego de que un hombre de 55 años fuera localizado en una situación de riesgo sobre uno de los pasos superiores del Distribuidor Vial El Sarape.

Como parte de la atención, los elementos aplicaron el protocolo de primeros auxilios psicológicos, con el objetivo de contener la crisis emocional y generar un entorno de confianza que permitiera persuadir al ciudadano de recibir ayuda especializada.

Tras varios minutos de conversación, el hombre respondió favorablemente a la intervención y aceptó ser trasladado a las instalaciones de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), donde personal especializado le brindó atención psicológica inicial y estableció contacto con sus familiares para fortalecer su red de apoyo.

La Policía Municipal destacó la importancia de actuar de manera oportuna ante este tipo de situaciones y reiteró que la atención en crisis emocionales requiere la participación tanto de las autoridades como del entorno cercano de la persona.