Cumple 34 horas bloqueo de V. Carranza; sin acuerdo en el Tec Saltillo

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    Cumple 34 horas bloqueo de V. Carranza; sin acuerdo en el Tec Saltillo
    Los alumnos se organizaron para pernoctar en la vialidad mientras esperan la llegada de un representante para retomar el diálogo. ANTONIO SANTOS

El plantón en la Venustiano Carranza cumple 34 horas; la directora entregó respuestas a los puntos “no negociables”, pero los alumnos pidieron tiempo para analizarlas

A 34 horas del bloqueo sobre el bulevar Venustiano Carranza, las negociaciones entre el Movimiento Estudiantil Burros Pardos y la dirección del TecNM Saltillo seguían sin resolverse hasta las 20:00 horas de este miércoles 28 de octubre, por lo que el plantón se extenderá por segunda noche consecutiva.

Durante la tercera reunión, realizada afuera del instituto, la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz presentó sus respuestas a los puntos considerados “no negociables” del pliego petitorio entregado la noche del martes. En el encuentro participaron representantes de los tres órdenes de gobierno.

Montan concierto estudiantes del TecNM Saltillo en plantón del V. Carranza (video)

Al finalizar el acercamiento, los estudiantes solicitaron más tiempo para revisar las propuestas con el resto de los integrantes del movimiento. Sánchez Ruiz explicó que su equipo dedicó el mediodía a preparar respuestas específicas, pero durante el diálogo los jóvenes incorporaron nuevas peticiones.

“Nos agregaron, la verdad, varios temas que son a consideración, que son importantes de revisarse porque son cuestiones sobre todo presupuestales”, señaló la directora.

$!El plantón sobre el bulevar Venustiano Carranza se extendió por segunda noche consecutiva ante la falta de acuerdos.
El plantón sobre el bulevar Venustiano Carranza se extendió por segunda noche consecutiva ante la falta de acuerdos. ANTONIO SANTOS

Precisó que estas solicitudes requieren un análisis más complejo por los recursos que implican. Aseguró que la institución trabajará en formular propuestas de atención y establecer los plazos correspondientes.

ESPERAN A UN REPRESENTANTE PARA CONTINUAR

La directora reconoció que los estudiantes siguen recibiendo inquietudes de sus compañeros y buscan que queden respaldadas mediante compromisos. Por ello, consideró necesario concretar la firma del pliego petitorio y la carta de no represalias para poder empezar a trabajar.

Ofrece Secretaría de las Mujeres acompañamiento a alumnas del Tec Saltillo

El diálogo quedó pausado a la espera de la llegada de un representante del movimiento estudiantil ausente en la reunión. De acuerdo con Sánchez Ruiz, los alumnos no precisaron una hora para retomar las negociaciones.

“No nos dieron información, están esperando a la persona en cuestión y pues, esperemos que pronto se reporte”, indicó la funcionaria, quien reiteró la disposición de la dirección para continuar dialogando y mantener informada a la comunidad.

Hasta el corte de las 21:00 horas no se había anunciado un acuerdo definitivo ni una hora para restablecer la circulación sobre Venustiano Carranza, mientras los estudiantes se organizaban para pasar una segunda noche acampados en la vialidad.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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