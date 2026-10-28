Cumple 34 horas bloqueo de V. Carranza; sin acuerdo en el Tec Saltillo

A 34 horas del bloqueo sobre el bulevar Venustiano Carranza, las negociaciones entre el Movimiento Estudiantil Burros Pardos y la dirección del TecNM Saltillo seguían sin resolverse hasta las 20:00 horas de este miércoles 28 de octubre, por lo que el plantón se extenderá por segunda noche consecutiva. Durante la tercera reunión, realizada afuera del instituto, la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz presentó sus respuestas a los puntos considerados “no negociables” del pliego petitorio entregado la noche del martes. En el encuentro participaron representantes de los tres órdenes de gobierno.

Al finalizar el acercamiento, los estudiantes solicitaron más tiempo para revisar las propuestas con el resto de los integrantes del movimiento. Sánchez Ruiz explicó que su equipo dedicó el mediodía a preparar respuestas específicas, pero durante el diálogo los jóvenes incorporaron nuevas peticiones. “Nos agregaron, la verdad, varios temas que son a consideración, que son importantes de revisarse porque son cuestiones sobre todo presupuestales”, señaló la directora.

Precisó que estas solicitudes requieren un análisis más complejo por los recursos que implican. Aseguró que la institución trabajará en formular propuestas de atención y establecer los plazos correspondientes. ESPERAN A UN REPRESENTANTE PARA CONTINUAR La directora reconoció que los estudiantes siguen recibiendo inquietudes de sus compañeros y buscan que queden respaldadas mediante compromisos. Por ello, consideró necesario concretar la firma del pliego petitorio y la carta de no represalias para poder empezar a trabajar.

El diálogo quedó pausado a la espera de la llegada de un representante del movimiento estudiantil ausente en la reunión. De acuerdo con Sánchez Ruiz, los alumnos no precisaron una hora para retomar las negociaciones. “No nos dieron información, están esperando a la persona en cuestión y pues, esperemos que pronto se reporte”, indicó la funcionaria, quien reiteró la disposición de la dirección para continuar dialogando y mantener informada a la comunidad.

Hasta el corte de las 21:00 horas no se había anunciado un acuerdo definitivo ni una hora para restablecer la circulación sobre Venustiano Carranza, mientras los estudiantes se organizaban para pasar una segunda noche acampados en la vialidad.