Policías ponen a salvo a seis personas tras inundación

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Saltillo
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    Policías ponen a salvo a seis personas tras inundación
    Agentes arriesgaron el físico para poner fuera de peligro a los tripulantes de la troca. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS
    Policías ponen a salvo a seis personas tras inundación
    Los ciudadanos agradecieron a las autoridades su apoyo, ya más tranquilos. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

La corriente arrastraba la camioneta en la que viajaban en el Antiguo Camino a los Zertuche, en Saltillo

Policías municipales lograron poner a salvo a seis personas que eran arrastradas por el agua en el Antiguo Camino a los Zertuche, al norte de Saltillo.

Se trata de cinco varones y una mujer que iban a bordo de una camioneta Dodge RAM, 4X4 color blanca y todos venía del fraccionamiento Campestre Capellanía

Resulta que, al llegar al conocido vado que una arroyo se encontraba completamente inundado y el conductor arriesgó cruzar.

Por eso quedó a mitad de camino resulta que la camioneta se apagó y quedó atrapada entre la corriente de agua.

Al ver que el nivel seguía acrecentándose hicieron llamados de auxilio al Sistema de Emergencias 911. Oficiales de la comisaría de seguridad y protección ciudadana a cargo del oficial Malacara, ingresaron al área donde se encontraban los afectados para proceder con su rescate.

Con una patrulla empujaron la camioneta afectada a la cual lograron extraerla del agua con los afectados. Ninguno necesitó de atención médica y permanecieron en el lugar para solicitar a la aseguradora.

La camioneta sufrió daños en el sistema eléctrico y quedó paralizada sin lograr encender.

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