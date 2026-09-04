La caída en los índices de aprobación de Putin es una señal de alerta; los rusos están frustrados con la guerra en Ucrania

Putin, que gozaba de índices de aprobación de hasta el 89% antes de invadir a su vecino, ha visto caer su popularidad en picado hasta cerca del 65% en la última encuesta del Centro Ruso de Investigación de la Opinión Pública (VTsIOM), controlado por el Estado.

El presidente ruso, Vladimir Putin , ha visto caer en picado sus índices de aprobación —a pesar de controlar las encuestas—, lo que, según los expertos, es una señal de la creciente frustración por la prolongada guerra en Ucrania.

La Fundación de Opinión Pública, que realiza encuestas para el Kremlin, también constató que el apoyo a la gestión de Putin cayó del 71% al 66% en julio, la mayor caída desde las protestas de 2022 provocadas por el servicio militar obligatorio ruso.

El hecho de que las propias encuestas del Kremlin arrojen tales cifras sugiere que los funcionarios están enviando un mensaje claro a Putin: planifique cuidadosamente sus próximos movimientos y ponga fin a la guerra pronto, dijo Kateryna Stepanenko, jefa del equipo de Rusia en el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios.

“Hemos visto cómo el apoyo a Putin ha disminuido, aunque sea marginalmente, pero esto demuestra que sus decisiones cruciales en la guerra están obligando a las encuestadoras a mostrar un declive activo”, dijo Stepanenko.

“También podría indicar que algunas personas dentro del Kremlin están intentando utilizar a los encuestadores para enviar un mensaje a Putin sobre la guerra”, añadió. “Alguien está saliendo de ahí para demostrar que el interés en la guerra está disminuyendo”.

Stepanenko señaló que, a diferencia de Corea del Norte, donde el dictador Kim Jong Un tiene un índice de aprobación del 99% en las encuestas estatales, las encuestas rusas son una de las pocas ventanas que revelan los sentimientos de la población hacia el Kremlin.

Junto con el descenso del desempeño y la aprobación de Putin, la confianza en el líder también ha disminuido del 76,7% a mediados de junio al 71% en la última encuesta de VTsIOM.

Sin embargo, el nivel de desconfianza puede ser mucho mayor.

En una encuesta realizada por el Instituto de Estudios y Análisis de Conflictos de Rusia, que planteó una pregunta diferente a las de las encuestadoras estatales, se preguntó a los encuestados de las regiones de Krasnodar y Rostov: “¿En qué político o estadista ruso confía usted más?”.

Solo el 39% de la gente mencionó a Putin en Krasnodar, y apenas el 37% en Rostov, cifras muy inferiores a las que muestran las encuestas estatales.

Con la guerra aún en pleno apogeo en su quinto año, el Kremlin ha ido perdiendo progresivamente su capacidad para proteger a los ciudadanos rusos y a sus élites de sus consecuencias.

Los ataques ucranianos contra refinerías y minoristas en línea son cada vez más frecuentes, y la escasez de gas y los efectos de las sanciones occidentales agravan la situación en Rusia, según John Hardie, subdirector del programa para Rusia de la Fundación para la Defensa de las Democracias.

Si bien Putin se enfrenta a la presión del público y de los oligarcas rusos, aún no es suficiente para amenazar su control sobre Moscú.

“Existe un fuerte deseo de poner fin a la guerra, pero no es probable que esta tendencia conduzca a grandes disturbios o a un golpe de Estado”, dijo Hardie.

Sin embargo, Putin es consciente de la oposición, lo que probablemente le lleva a actuar con cautela y evitar provocar más disturbios públicos, como lo demuestra su cambio de postura respecto a la toma de control de Telegram o su negativa a repetir el borrador de 2022, según Hardie y Stepanenko.

Pero con Rusia perdiendo decenas de miles de soldados en el frente cada mes y la necesidad inminente de nacionalizar empresas para apoyar el esfuerzo bélico, Putin puede que no tenga otra opción, añadió Hardie.

“Es probable que [Putin] esté esperando hasta después de las elecciones de septiembre para anunciar una nueva ola de movilizaciones”, conjeturó.

Kaupo Rosin, director general del Servicio de Inteligencia Exterior de Estonia (EFIS), declaró la semana pasada que el control de Putin sobre el poder se encuentra en su punto más precario de la historia.

“Sin duda hay voces que opinan que debería seguir adelante, pero creo que las voces que, digamos, le instan a reconsiderar la situación se están haciendo cada vez más fuertes”, declaró Rosin al Telegraph al evaluar la “tensión interna” que afronta Moscú.