Por festividades, cierran Lafragua y calles alrededor del templo de San Judas Tadeo, en Saltillo

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    Por festividades, cierran Lafragua y calles alrededor del templo de San Judas Tadeo, en Saltillo
    La calle Lafragua permanece cerrada entre Emilio Castelar y Pérez Treviño por los preparativos de la festividad. ANTONIO SANTOS

Los automovilistas deberán utilizar rutas alternas mientras concluyen las celebraciones previstas para este miércoles

La calle José María Lafragua, en la Zona Centro de Saltillo, registró este martes el cierre para la circulación en el tramo comprendido entre Emilio Castelar y Pérez Treviño, debido a los preparativos para la festividad de San Judas Tadeo. La restricción permanecerá hasta la noche de este miércoles 28 de octubre, cuando concluyan las celebraciones.

El cierre afecta el tránsito continuo sobre Lafragua, por lo que los automovilistas que habitualmente utilizan esta vialidad deberán modificar su recorrido y tomar calles alternas para continuar hacia sus destinos. La medida abarca varias cuadras en los alrededores del templo.

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Durante el inicio del operativo se observó la presencia de elementos de Tránsito Municipal en el cruce de Lafragua y Humboldt, donde realizaban labores de abanderamiento para orientar a los conductores ante la interrupción del paso vehicular.

Las calles transversales permanecían abiertas al momento del recorrido. Entre ellas, Emilio Castelar mantenía circulación, por lo que la restricción observada se concentraba sobre Lafragua y no implicaba el cierre de todas las vías que cruzan el sector.

Esta diferencia deberá ser considerada por quienes transiten por la zona, pues podrán encontrar circulación en las entrecalles, pero no continuar de manera ininterrumpida por Lafragua dentro del tramo señalado. Los agentes desplegados en el lugar apoyaban el movimiento vehicular en los puntos intervenidos.

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En el área restringida ya se encontraban vehículos de carga y remolques destinados al traslado de juegos mecánicos. Durante este martes continuarían las maniobras de acomodo e instalación, como parte de los preparativos para la jornada del 28 de octubre.

Desde este lunes se inició el marcaje y delimitación de los espacios destinados a comerciantes. Quienes deban cruzar este sector del Centro deberán prever el desvío y atender las indicaciones de Tránsito Municipal mientras permanezca el cierre.

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Antonio Santos

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