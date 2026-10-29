Por lluvias en Saltillo, refuerzan desazolve de rejillas pluviales y poda de palmeras
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Cuadrillas municipales intervienen el periférico Luis Echeverría Álvarez, el bulevar Fundadores y el arroyo La Encantada; también retiran hojas secas de palmeras en el Centro Histórico
Con el fin de reducir riesgos durante la temporada de lluvias, el Ayuntamiento de Saltillo intensificó los trabajos de mantenimiento, reparación y desazolve de rejillas pluviales en distintos sectores de la ciudad.
Este jueves, brigadas del programa “Aquí Andamos” repararon y dieron mantenimiento a las rejillas ubicadas en el paso a desnivel del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de las curvas de La Landín, así como en el cruce de las calles 11 y 6 de la colonia Morelos.
De manera paralela, se realizaron labores de desazolve y retiro de basura, tierra y otros desechos en la infraestructura de drenaje del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Fundadores, con el objetivo de evitar afectaciones por acumulación de agua.
“Con estas acciones atendemos de manera oportuna la infraestructura, reducimos posibles riesgos y brindamos mayor seguridad a nuestras familias saltillenses, sobre todo en puntos donde el escurrimiento de agua requiere atención especial”, señaló el alcalde Javier Díaz González.
LIMPIEZA EN ARROYO Y PODA DE PALMERAS
Adicionalmente, las brigadas municipales realizaron una limpieza profunda en un tramo del arroyo La Encantada, en el paso peatonal que conecta las colonias Valle Verde y San Nicolás de los Berros, a la altura de las calles Las Camelias y Durazno.
Como parte de las acciones preventivas y de seguridad para transeúntes, el personal municipal también llevó a cabo la poda de palmeras de la especie Washingtonia en el camellón central de la calle Guillermo Purcell, entre Miguel Ramos Arizpe y Juan Aldama, en el Centro Histórico.