Por lluvias en Saltillo, refuerzan desazolve de rejillas pluviales y poda de palmeras

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    Por lluvias en Saltillo, refuerzan desazolve de rejillas pluviales y poda de palmeras
    Trabajadores retiran lodo y basura acumulada en una rejilla pluvial del paso a desnivel en el periférico. CORTESÍA

Cuadrillas municipales intervienen el periférico Luis Echeverría Álvarez, el bulevar Fundadores y el arroyo La Encantada; también retiran hojas secas de palmeras en el Centro Histórico

Con el fin de reducir riesgos durante la temporada de lluvias, el Ayuntamiento de Saltillo intensificó los trabajos de mantenimiento, reparación y desazolve de rejillas pluviales en distintos sectores de la ciudad.

Este jueves, brigadas del programa “Aquí Andamos” repararon y dieron mantenimiento a las rejillas ubicadas en el paso a desnivel del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de las curvas de La Landín, así como en el cruce de las calles 11 y 6 de la colonia Morelos.

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De manera paralela, se realizaron labores de desazolve y retiro de basura, tierra y otros desechos en la infraestructura de drenaje del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Fundadores, con el objetivo de evitar afectaciones por acumulación de agua.

“Con estas acciones atendemos de manera oportuna la infraestructura, reducimos posibles riesgos y brindamos mayor seguridad a nuestras familias saltillenses, sobre todo en puntos donde el escurrimiento de agua requiere atención especial”, señaló el alcalde Javier Díaz González.

LIMPIEZA EN ARROYO Y PODA DE PALMERAS

Adicionalmente, las brigadas municipales realizaron una limpieza profunda en un tramo del arroyo La Encantada, en el paso peatonal que conecta las colonias Valle Verde y San Nicolás de los Berros, a la altura de las calles Las Camelias y Durazno.

$!Las cuadrillas municipales retiran maleza y hojas secas de una palmera en el camellón de la calle Guillermo Purcell, en el Centro Histórico.
Las cuadrillas municipales retiran maleza y hojas secas de una palmera en el camellón de la calle Guillermo Purcell, en el Centro Histórico. CORTESÍA

Como parte de las acciones preventivas y de seguridad para transeúntes, el personal municipal también llevó a cabo la poda de palmeras de la especie Washingtonia en el camellón central de la calle Guillermo Purcell, entre Miguel Ramos Arizpe y Juan Aldama, en el Centro Histórico.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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