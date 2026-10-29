Por lluvias en Saltillo, refuerzan desazolve de rejillas pluviales y poda de palmeras

Con el fin de reducir riesgos durante la temporada de lluvias, el Ayuntamiento de Saltillo intensificó los trabajos de mantenimiento, reparación y desazolve de rejillas pluviales en distintos sectores de la ciudad. Este jueves, brigadas del programa “Aquí Andamos” repararon y dieron mantenimiento a las rejillas ubicadas en el paso a desnivel del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de las curvas de La Landín, así como en el cruce de las calles 11 y 6 de la colonia Morelos.

De manera paralela, se realizaron labores de desazolve y retiro de basura, tierra y otros desechos en la infraestructura de drenaje del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Fundadores, con el objetivo de evitar afectaciones por acumulación de agua. “Con estas acciones atendemos de manera oportuna la infraestructura, reducimos posibles riesgos y brindamos mayor seguridad a nuestras familias saltillenses, sobre todo en puntos donde el escurrimiento de agua requiere atención especial”, señaló el alcalde Javier Díaz González. LIMPIEZA EN ARROYO Y PODA DE PALMERAS Adicionalmente, las brigadas municipales realizaron una limpieza profunda en un tramo del arroyo La Encantada, en el paso peatonal que conecta las colonias Valle Verde y San Nicolás de los Berros, a la altura de las calles Las Camelias y Durazno.

Como parte de las acciones preventivas y de seguridad para transeúntes, el personal municipal también llevó a cabo la poda de palmeras de la especie Washingtonia en el camellón central de la calle Guillermo Purcell, entre Miguel Ramos Arizpe y Juan Aldama, en el Centro Histórico.