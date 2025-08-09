Por primera vez reconocerán a comerciantes destacados del Centro Histórico de Saltillo

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo A.C. entregará, el próximo 28 de agosto, reconocimientos a integrantes de este sector que han destacado por su trayectoria, liderazgo y aportaciones a la comunidad.

El evento se llevará a cabo en Casa Marietta, ubicada en la calle Bravo 230, a las 19:30 horas, y estará abierto tanto a comerciantes como al público en general.

De acuerdo con Alan Duarte, presidente de la asociación, el consejo directivo definió a los galardonados tras un proceso de deliberación que consideró no solo la permanencia y el impacto de sus negocios, sino también el papel de los fundadores y pioneros de la organización.