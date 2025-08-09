Por primera vez reconocerán a comerciantes destacados del Centro Histórico de Saltillo

Saltillo
/ 9 agosto 2025
    Por primera vez reconocerán a comerciantes destacados del Centro Histórico de Saltillo
    La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico busca impulsar la renovación y fortalecer la identidad comercial de la zona, promoviendo la colaboración entre empresarios y nuevos proyectos. FOTO: OAMAR SAUCEDO/ VANGUARDIA

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico busca impulsar la renovación y fortalecer la identidad comercial de la zona, promoviendo la colaboración entre empresarios y nuevos proyectos

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo A.C. entregará, el próximo 28 de agosto, reconocimientos a integrantes de este sector que han destacado por su trayectoria, liderazgo y aportaciones a la comunidad.

El evento se llevará a cabo en Casa Marietta, ubicada en la calle Bravo 230, a las 19:30 horas, y estará abierto tanto a comerciantes como al público en general.

De acuerdo con Alan Duarte, presidente de la asociación, el consejo directivo definió a los galardonados tras un proceso de deliberación que consideró no solo la permanencia y el impacto de sus negocios, sino también el papel de los fundadores y pioneros de la organización.

$!Flyer oficial del evento de reconocimiento a comerciantes destacados del Centro Histórico de Saltillo, que se realizará el 28 de agosto en Casa Marietta.
Flyer oficial del evento de reconocimiento a comerciantes destacados del Centro Histórico de Saltillo, que se realizará el 28 de agosto en Casa Marietta. FOTO: CORTESÍA

En esta edición recibirán el reconocimiento “Honor al Mérito Comercial” María del Rosario Marín de Valdés; en la categoría “Trayectoria y Legado” se premiará a Salvador Rodríguez Márquez; como “Pionero del Comercio Local” a Emilia Talamas de Romero; y como “Inversor Centro Histórico” a Álvaro Morales Rodríguez.

“Queremos rendir homenaje a quienes han superado crisis económicas, cambios en la ciudad y los retos propios del día a día, así como a quienes han apostado por abrir nuevos negocios en la zona”, dijo Duarte. “El Centro Histórico es la imagen de Saltillo y cada comerciante es parte de esa historia viva que debemos preservar”.

El dirigente agregó que esta actividad también busca fortalecer los vínculos entre comerciantes y proyectar al Centro Histórico como un espacio con identidad propia y en constante renovación.

“Es un reconocimiento que nace desde los mismos comerciantes para los comerciantes. No se trata solo de mirar al pasado, sino de construir el futuro de esta zona emblemática”, concluyó.

