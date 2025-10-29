Postergan juicio oral por despojo en Saltillo; imputada no se presentó

Saltillo
/ 29 octubre 2025
    Postergan juicio oral por despojo en Saltillo; imputada no se presentó
    La procesada envió mediante su representante legal una serie de justificantes médicos en los que se argumenta que ingresó a un área de urgencias y por ello no asistió al juicio. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

El caso está activo desde 2021 por dicho delito; de no presentarse en la siguiente fecha será declarada prófuga de la justicia

El juicio oral en contra de Ana Lilia “N”, acusada del delito de despojo de inmueble desde el año 2021, fue postergado este miércoles luego de que la imputada no se presentara a la audiencia programada en la sala número uno del Centro de Justicia de Saltillo.

De acuerdo con información del Tribunal, la segunda audiencia del juicio, correspondiente a la causa penal 639/2021, se llevaría a cabo con la comparecencia de testigos, sin embargo, la procesada envió mediante su representante legal una serie de justificantes médicos en los que se argumenta que ingresó a un área de urgencias, motivo por el cual no pudo acudir a la diligencia judicial.

El tribunal señaló durante la sesión que los documentos presentados serán verificados para confirmar su autenticidad, pues hasta el momento no se han aportado detalles sobre el hospital o el diagnóstico de la acusada.

En caso de que se acredite la falsedad de los justificantes, se procederá a declararla prófuga de la justicia y se girará una orden de aprehensión a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para su detención e ingreso al Centro de Reinserción Social Femenil.

La audiencia no fue reprogramada de inmediato, y será durante el transcurso de la semana cuando el tribunal determine si el proceso continuará o si se reanudará en una nueva fecha.

El caso, que ha permanecido activo desde 2021, involucra un presunto despojo de propiedad privada, delito por el cual la defensa y la parte acusadora se mantienen a la espera de la resolución judicial definitiva.

