Condenan a seis años a mujer que desvió 19 millones de pesos en Saltillo

Una sentencia de seis años de prisión fue impuesta a Patricia ¨N¨, tras ser encontrada autora del delito de robo agravado, cometido con aprovechamiento de la confianza y en cuantía superior, en Saltillo.

La empresa afectada fue la Unión de Créditos de Saltillo, S.A. de C.V., como se había informado previamente.

TE PUEDE INTERESAR: Cae albañil de 68 años de un andamio y es trasladado delicado a un hospital, en Saltillo

El juez Alfredo Ibarra evaluó los medios de prueba presentados por el Ministerio Público y la defensa de la acusada. Durante el juicio, se solicitó una pena mayor, superior a nueve años, debido a que la imputada transfirió a su cuenta bancaria un total de 19 millones 676 mil pesos.

En la investigación participaron la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria (CNB). Se detectaron 50 movimientos entre febrero y mayo de 2021, realizados de la cuenta de la cooperativa a la cuenta personal de Patricia. El último retiro fue de 20 mil pesos, dejando la cuenta con apenas 800 pesos, lo que casi provocó la quiebra de la empresa. Para mantener la operatividad, los socios realizaron inversiones significativas.

La defensa solicitó la pena mínima argumentando que la acusada no contaba con antecedentes penales.

El tribunal determinó que Patricia podrá gozar del beneficio de la libertad bajo vigilancia domiciliaria, siempre que cubra parte de la reparación del daño, equivalente a los 19 millones 676 mil pesos sustraídos. Además, se le impuso una multa de 35 mil 800 pesos.

En caso de obtener la liberación, deberá permanecer bajo vigilancia domiciliaria, con prohibición de acercarse al negocio y a sus excompañeros, así como de interferir con los testigos del juicio. También deberá presentarse mensualmente para firmar y cumplir con las disposiciones establecidas por el tribunal.