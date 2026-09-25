Premian proyectos ambientales de alumnas del CONALEP Saltillo I

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    Premian proyectos ambientales de alumnas del CONALEP Saltillo I
    Las alumnas también desarrollaron propuestas para prevenir incendios forestales. CORTESÍA

Las participantes presentaron proyectos enfocados en resolver problemáticas ambientales de la comunidad

Este viernes concluyó el Hackathon Mujeres STEM 2026, en el que alumnas del CONALEP Saltillo I presentaron proyectos enfocados en atender distintas problemáticas ambientales de la comunidad.

La actividad fue organizada por el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (COECYT) y la Secretaría de Educación de Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/impulsan-talento-de-jovenes-con-hackathon-mujeres-stem-2026-en-saltillo-EH23710307

Los equipos participantes desarrollaron propuestas relacionadas con la gestión del agua, la calidad del aire, la prevención de incendios forestales y el aprovechamiento de residuos compostables.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, señaló que la participación de las jóvenes permite promover el interés de las mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

$!Vanessa Fernández Tonone destacó la participación de mujeres jóvenes en áreas STEM.
Vanessa Fernández Tonone destacó la participación de mujeres jóvenes en áreas STEM. CORTESÍA

“En Saltillo reconocemos el que cada vez más mujeres se interesen en temas relacionados con las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Sepan que siempre tendrán el respaldo del alcalde Javier Díaz González y del Gobierno Municipal para impulsar sus ideas y lo que se propongan”, indicó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-instituto-municipal-de-las-mujeres-impulsa-platicas-para-prevenir-la-violencia-de-genero-NK19024999

Fernández Tonone explicó que uno de los objetivos es que los proyectos que resulten ganadores puedan desarrollarse dentro del Gobierno Municipal de Saltillo, con la intención de que las propuestas tengan una aplicación más allá del ámbito académico.

El Hackathon Mujeres STEM 2026 concluyó con el reconocimiento a los equipos que presentaron las propuestas seleccionadas para atender problemáticas ambientales mediante herramientas relacionadas con las disciplinas STEM.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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