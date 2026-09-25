Premian proyectos ambientales de alumnas del CONALEP Saltillo I

Este viernes concluyó el Hackathon Mujeres STEM 2026, en el que alumnas del CONALEP Saltillo I presentaron proyectos enfocados en atender distintas problemáticas ambientales de la comunidad. La actividad fue organizada por el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (COECYT) y la Secretaría de Educación de Coahuila.

Los equipos participantes desarrollaron propuestas relacionadas con la gestión del agua, la calidad del aire, la prevención de incendios forestales y el aprovechamiento de residuos compostables. Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, señaló que la participación de las jóvenes permite promover el interés de las mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

“En Saltillo reconocemos el que cada vez más mujeres se interesen en temas relacionados con las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Sepan que siempre tendrán el respaldo del alcalde Javier Díaz González y del Gobierno Municipal para impulsar sus ideas y lo que se propongan”, indicó.

Fernández Tonone explicó que uno de los objetivos es que los proyectos que resulten ganadores puedan desarrollarse dentro del Gobierno Municipal de Saltillo, con la intención de que las propuestas tengan una aplicación más allá del ámbito académico. El Hackathon Mujeres STEM 2026 concluyó con el reconocimiento a los equipos que presentaron las propuestas seleccionadas para atender problemáticas ambientales mediante herramientas relacionadas con las disciplinas STEM.

Temas

Ambientalistas incendios

Localizaciones

Coahuila Saltillo

