Saltillo: Instituto Municipal de las Mujeres impulsa pláticas para prevenir la violencia de género

Con el objetivo de fomentar una vida libre de violencia y mejorar la calidad de vida de las mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres promueve la prevención y atención de la violencia mediante diversas pláticas educativas impartidas en distintos puntos de la ciudad, principalmente en instituciones escolares.

Vanessa Fernández Tonone, directora del instituto, señaló que en la administración del alcalde Javier Díaz González se trabaja de manera permanente para impulsar acciones que generen conciencia sobre la violencia de género y fortalezcan la autoestima de las mujeres. Asimismo, enfatizó que las pláticas están disponibles para impartirse en los espacios donde sean solicitadas.

TE PUEDE INTERESAR: Arrancarán cuadrillas de limpieza y rehabilitación urbana en Saltillo

Recientemente, en la Escuela Secundaria No. 66 se llevó a cabo la sesión titulada “Rompiendo el silencio: violencia en el noviazgo”, dirigida a adolescentes. El objetivo de esta actividad es identificar señales de alerta, promover relaciones sanas y fomentar respeto, igualdad y comunicación entre los jóvenes.

“Creemos firmemente que hablar del tema es el primer paso para prevenir la violencia, fortalecer la autoestima y construir vínculos basados en el respeto”, afirmó Vanessa Fernández.

Entre las pláticas disponibles, también se encuentran: “Acoso y Hostigamiento Sexual”, que brinda herramientas para promover el respeto, la convivencia basada en la igualdad, la perspectiva de género y los derechos humanos; también “No es cuidado, es acecho”, diseñada para visibilizar el acecho como forma de violencia y delito, fortaleciendo la identificación de riesgos y el acceso a medidas de protección para prevenir violencias de mayor impacto.

Las personas interesadas en solicitar alguna de estas pláticas pueden comunicarse al teléfono del Instituto Municipal de las Mujeres 844-415-28-15, o acudir a sus instalaciones ubicadas en Presidente Cárdenas 840, Zona Centro.

TE PUEDE INTERESAR: Entregan Galardón Manuel Corpus Beltrán a policías; se invertirán más de mil 100 mdp en seguridad: Alcalde

Con estas acciones, el Instituto Municipal de las Mujeres refuerza su compromiso con la prevención de la violencia de género, promoviendo espacios de educación, diálogo y protección para mujeres y adolescentes de Saltillo.