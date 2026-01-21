Saltillo: Instituto Municipal de las Mujeres impulsa pláticas para prevenir la violencia de género

Saltillo
/ 21 enero 2026
    Saltillo: Instituto Municipal de las Mujeres impulsa pláticas para prevenir la violencia de género
    El objetivo principal es fomentar una vida libre de violencia y mejorar la calidad de vida de las mujeres. FOTO: CORTESÍA

Las actividades se imparten principalmente en instituciones educativas, aunque están disponibles para cualquier espacio que las solicite

Con el objetivo de fomentar una vida libre de violencia y mejorar la calidad de vida de las mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres promueve la prevención y atención de la violencia mediante diversas pláticas educativas impartidas en distintos puntos de la ciudad, principalmente en instituciones escolares.

Vanessa Fernández Tonone, directora del instituto, señaló que en la administración del alcalde Javier Díaz González se trabaja de manera permanente para impulsar acciones que generen conciencia sobre la violencia de género y fortalezcan la autoestima de las mujeres. Asimismo, enfatizó que las pláticas están disponibles para impartirse en los espacios donde sean solicitadas.

Recientemente, en la Escuela Secundaria No. 66 se llevó a cabo la sesión titulada “Rompiendo el silencio: violencia en el noviazgo”, dirigida a adolescentes. El objetivo de esta actividad es identificar señales de alerta, promover relaciones sanas y fomentar respeto, igualdad y comunicación entre los jóvenes.

“Creemos firmemente que hablar del tema es el primer paso para prevenir la violencia, fortalecer la autoestima y construir vínculos basados en el respeto”, afirmó Vanessa Fernández.

Entre las pláticas disponibles, también se encuentran: “Acoso y Hostigamiento Sexual”, que brinda herramientas para promover el respeto, la convivencia basada en la igualdad, la perspectiva de género y los derechos humanos; también “No es cuidado, es acecho”, diseñada para visibilizar el acecho como forma de violencia y delito, fortaleciendo la identificación de riesgos y el acceso a medidas de protección para prevenir violencias de mayor impacto.

Las personas interesadas en solicitar alguna de estas pláticas pueden comunicarse al teléfono del Instituto Municipal de las Mujeres 844-415-28-15, o acudir a sus instalaciones ubicadas en Presidente Cárdenas 840, Zona Centro.

Con estas acciones, el Instituto Municipal de las Mujeres refuerza su compromiso con la prevención de la violencia de género, promoviendo espacios de educación, diálogo y protección para mujeres y adolescentes de Saltillo.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

