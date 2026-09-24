Impulsan talento de jóvenes con Hackathon Mujeres STEM 2026 en Saltillo
El Hackathon es organizado por el Instituto Municipal de las Mujeres, COECYT y la Secretaría de Educación
Para impulsar el talento, la creatividad y la innovación tecnológica de las jóvenes, en Saltillo se puso en marcha el concurso de proyectos Hackathon Mujeres STEM 2026, organizado por el Instituto Municipal de las Mujeres en coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (COECYT) y la Secretaría de Educación de Coahuila.
Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, informó que en esta edición participan más de 90 alumnas del CONALEP Saltillo I, quienes trabajan de manera colaborativa en el desarrollo de propuestas innovadoras enfocadas en resolver problemáticas ambientales de la comunidad.
Las estudiantes desarrollan sus proyectos en cuatro categorías: gestión del agua, calidad del aire, prevención de incendios forestales y residuos compostables, mediante el uso de tecnología, conocimientos científicos y creatividad.
“Una de las prioridades de nuestro alcalde Javier Díaz González es impulsar la cultura de innovación y participación de las mujeres en todos los ámbitos, sobre todo en los retos ambientales de la localidad”, señaló Fernández Tonone.
La directora destacó que uno de los principales objetivos del Hackathon es que las propuestas desarrolladas por las jóvenes trasciendan el ámbito académico y puedan convertirse en soluciones para la comunidad.
En este sentido, indicó que los proyectos que resulten ganadores serán implementados por el Gobierno de Saltillo, con el propósito de generar beneficios ambientales para la población.
Fernández Tonone señaló que este ejercicio también busca fortalecer las capacidades de las estudiantes y abrir espacios para que las mujeres jóvenes participen activamente en áreas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
Agregó que mediante este tipo de actividades se fomenta el interés de las jóvenes por las disciplinas STEM y se fortalece el reconocimiento de su capacidad para desarrollar soluciones innovadoras ante las necesidades ambientales de Saltillo.