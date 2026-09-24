Impulsan talento de jóvenes con Hackathon Mujeres STEM 2026 en Saltillo

Para impulsar el talento, la creatividad y la innovación tecnológica de las jóvenes, en Saltillo se puso en marcha el concurso de proyectos Hackathon Mujeres STEM 2026, organizado por el Instituto Municipal de las Mujeres en coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (COECYT) y la Secretaría de Educación de Coahuila.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, informó que en esta edición participan más de 90 alumnas del CONALEP Saltillo I, quienes trabajan de manera colaborativa en el desarrollo de propuestas innovadoras enfocadas en resolver problemáticas ambientales de la comunidad.

Las estudiantes desarrollan sus proyectos en cuatro categorías: gestión del agua, calidad del aire, prevención de incendios forestales y residuos compostables, mediante el uso de tecnología, conocimientos científicos y creatividad.

“Una de las prioridades de nuestro alcalde Javier Díaz González es impulsar la cultura de innovación y participación de las mujeres en todos los ámbitos, sobre todo en los retos ambientales de la localidad”, señaló Fernández Tonone.

La directora destacó que uno de los principales objetivos del Hackathon es que las propuestas desarrolladas por las jóvenes trasciendan el ámbito académico y puedan convertirse en soluciones para la comunidad.