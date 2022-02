Preparan autoridades de Saltillo operativos contra el frío; no descartan cierres de puentes y carreteras por congelamiento

El municipio de Saltillo, en coordinación con autoridades estatales y federales ya preparan los operativos para el frente frío que se dejará sentir con mayor intensidad este viernes y sábado próximos, aunque desde este jueves empezará a descender la temperatura.

José María Fraustro Siller, alcalde de Saltillo, previó que el congelamiento de puentes vehiculares y carreteras, por lo que, en conjunto con otras autoridades, adelantó que se están considerando cierres en esta infraestructura.

El alcalde informó que por la mañana de este miércoles sostuvo una reunión en el 69 Batallón Militar, donde en conjunto con representantes estatales y federales empezaron a planear las acciones preventivas a seguir para afrontar el clima gélido que se espera.

“Para que no salga el que no tenga qué salir, sobre todo porque se llega a hablar de que podemos tener hasta menos 8 grados, lo más estándar que he visto es hasta menos tres grados, pero en algunas partes de nuestro municipio vamos a estar a menos 8 grados, eso hace muy peligrosas las carreteras”, advirtió.

Recordó que en ocasiones pasadas el congelamiento de la zona de Los Chorros desquició el tráfico, luego de que cientos de unidades quedaron varadas, por lo que tuvieron que subir hasta allá para llevar café, pan y hasta combustible a quienes quedaron atrapados allá.

“Hoy (ayer) en la mañana estuve precisamente revisando con todas las agrupaciones estos temas de los puentes y de Los Chorros, que es un área que siempre se nos complica mucho; ustedes recordarán que por Los Chorros pasan 21 mil vehículos diarios”, expresó.

“Estamos preparándonos para afrontar de la mejor manera esta situación, tener maquinaria, sal, en lugares intermedios, ya nos ha tocado vivir lo que significa que esté la carretera congelada”, reiteró.

Insistió en la necesidad de que la gente se quede en sus casas si no tiene algo urgente para lo cual salir, y menos a las carreteras.

“Nos vamos a preparar en tiempo, cerrar si tenemos que cerrar la carretera para que la gente no vaya a quedar por allá”, expresó Fraustro Siller.

ATIENDA LAS RECOMENDACIONES:

· No olvide revisar las tuberías de gas y la condición de los calefactores. Proteja las subidas visibles de agua para evitar el congelamiento

· Cuide a su familia abríguese y cubra nariz y boca al salir para protegerse del frío

· Evite el uso de anafres, asadores comas braseros y todo lo que utilicen carbón vegetal, así como el encender fogatas en el interior de su hogar

· Tenga cuidado en los sistemas de calefacción para evitar respirar gases que provoquen intoxicación, mantenga ventilación en todo momento

· Apague chimenea, calentador de petróleo o gas antes de ir a dormir o salir de casa

· Los albergues están preparados y ante cualquier riesgo, pida apoyo a las corporaciones de seguridad o llame al 911 para el traslado a un lugar seguro, no corra riesgos

· Si es indispensable usar el automóvil, extreme precauciones en las calles, y manténgase atento a las disposiciones de vialidad

ALBERGUES EN SALTILLO

Grupo Ermita AA. Hidalgo sur, número 417. Zona Centro.

Grupo Serenidad AA. Maracaibo, número 127 colonia Lomas del Refugio.

Morir para empezar a vivir. Primo de Verdad, número 120, colonia Bellavista.

Refugio para los necesitados. Calle Múzquiz, número 472, Zona Centro.

Casa San Juan Diego. Calle Ojo de Agua, número 642-A, entre Hidalgo y Allende

FUENTE: PROTECCIÓN CIVIL COAHUILA