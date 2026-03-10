Preparan rodada de autos clásicos ‘Ellas al Volante’, en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado y la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, A.C., invitó a participar en la Rodada en Autos Antiguos “Ellas al Volante” edición 2026, que se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, informó que esta actividad se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado 8 de marzo, con el objetivo de promover espacios de participación y empoderamiento para las mujeres.

“En la administración municipal que encabeza el alcalde Javier Díaz González se les brinda apoyo constante a las mujeres para su desarrollo y entre estas actividades de empoderamiento está la rodada Ellas al Volante, por lo que las invitamos a participar”, señaló Fernández Tonone.

De acuerdo con la convocatoria, podrán participar vehículos modelo 1996 o anteriores que estén en condiciones de circular, los cuales deberán ser conducidos por mujeres durante el recorrido, aunque podrán llevar acompañantes.