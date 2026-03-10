Preparan rodada de autos clásicos ‘Ellas al Volante’, en Saltillo

Saltillo
/ 10 marzo 2026
    La rodada forma parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer. CORTESÍA

Los autos deberán ser conducidos por mujeres, aunque podrán llevar acompañantes durante el recorrido.

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado y la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, A.C., invitó a participar en la Rodada en Autos Antiguos “Ellas al Volante” edición 2026, que se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Vanessa Fernández Tonone, informó que esta actividad se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado 8 de marzo, con el objetivo de promover espacios de participación y empoderamiento para las mujeres.

“En la administración municipal que encabeza el alcalde Javier Díaz González se les brinda apoyo constante a las mujeres para su desarrollo y entre estas actividades de empoderamiento está la rodada Ellas al Volante, por lo que las invitamos a participar”, señaló Fernández Tonone.

De acuerdo con la convocatoria, podrán participar vehículos modelo 1996 o anteriores que estén en condiciones de circular, los cuales deberán ser conducidos por mujeres durante el recorrido, aunque podrán llevar acompañantes.

Los vehículos participantes deberán ser conducidos exlusivamente por mujeres. CORTESÍA

El punto de reunión será a las 15:00 horas en la Presidencia Municipal de Saltillo, desde donde partirá el recorrido por las calles Álvaro Obregón, Guadalupe Victoria, Guillermo Purcell, Ramos Arizpe, Cuauhtémoc, Juan Aldama, Emilio Carranza, Francisco Coss, Venustiano Carranza y bulevar Galerías, hasta llegar a Parque Centro, donde se realizará un convivio entre las participantes.

Al tratarse de un evento con causa, la inscripción tiene un costo de 150 pesos por vehículo, además de la donación de un paquete de toallas sanitarias.

El cupo es limitado, por lo que los registros se realizan en el establecimiento Llantas Reforma, ubicado en bulevar Luis Echeverría número 2286, colonia Jardines del Lago.

Para mayores informes sobre la Rodada en Autos Antiguos “Ellas al Volante” edición 2026, se encuentran disponibles los teléfonos 844-416-05-58 y 844-416-05-59.

