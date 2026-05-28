¡Prepárate! Habrá cierres viales en Saltillo por la 21K Coahuila

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    ¡Prepárate! Habrá cierres viales en Saltillo por la 21K Coahuila
    La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhortó a automovilistas y peatones a utilizar rutas alternas y anticipar sus traslados ante las restricciones viales por la 21K Coahuila 2026. ARCHIVO/VANGUARDIA

Saltillo implementará un amplio operativo de seguridad y vialidad por las actividades de la 21K Coahuila 2026, con cierres parciales y totales en importantes avenidas desde este viernes y hasta el domingo, cuando se lleve a cabo la carrera principal

Con motivo de las actividades deportivas de la 21K Coahuila 2026, el Gobierno Municipal de Saltillo desplegará un operativo especial de seguridad y vialidad que contempla cierres parciales y totales en algunas de las principales avenidas de la ciudad durante este fin de semana.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el dispositivo arrancará desde este viernes con restricciones a la circulación derivadas de los preparativos logísticos del evento atlético, considerado uno de los más importantes del país.

$!Autoridades municipales desplegarán un operativo especial con alrededor de 250 elementos de seguridad y tránsito para resguardar el desarrollo del 21K Coahuila 2026 en Saltillo.
Autoridades municipales desplegarán un operativo especial con alrededor de 250 elementos de seguridad y tránsito para resguardar el desarrollo del 21K Coahuila 2026 en Saltillo. CORTESÍA
https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/avanza-modernizacion-de-calles-en-ampliacion-postal-cerritos-supervisa-javier-diaz-obras-de-pavimentacion-AC21016152

La subdirectora de Tránsito, Zulema Banda Alemán, explicó que a partir de las 9:00 horas de este viernes 29 de mayo permanecerá cerrado un tramo del bulevar Francisco Coss, en circulación de poniente a oriente, desde la calle Obregón hasta Xicoténcatl, debido a las maniobras de instalación y montaje relacionadas con la competencia.

Las afectaciones viales continuarán el sábado 30 de mayo por la realización de la carrera 21K Family 2026. En esta jornada, el bulevar Francisco Coss será cerrado en ambos sentidos, desde Isidro López Zertuche hasta Matamoros, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Para el domingo 31 de mayo se contempla el operativo principal de la 21K Coahuila 2026, denominado la Gran Carrera de México, por lo que desde las 5:00 de la mañana comenzarán cierres escalonados en diversos puntos estratégicos de Saltillo.

Entre las vialidades con restricciones se encuentran el bulevar Francisco Coss, desde Emilio Carranza hasta Nazario Ortiz Garza; Urdiñola, de Paseo de la Reforma a J. Mery; así como tramos de Abasolo, Juárez, Victoria, Purcell, Aldama y Cuauhtémoc.

$!El bulevar Francisco Coss y diversas vialidades del centro y norte de Saltillo registrarán cierres parciales y totales durante las actividades deportivas programadas para este fin de semana.
El bulevar Francisco Coss y diversas vialidades del centro y norte de Saltillo registrarán cierres parciales y totales durante las actividades deportivas programadas para este fin de semana. CORTESÍA

De igual manera, permanecerán cerrados diversos segmentos de la calzada Emilio Carranza, el bulevar Egipto y Venustiano Carranza, mientras se desarrolla el paso de los corredores por el circuito oficial.

Las autoridades municipales precisaron que las calles serán reabiertas de forma gradual conforme avance el contingente de participantes, con el objetivo de restablecer la circulación lo más pronto posible y reducir afectaciones a la movilidad.

Con el propósito de facilitar el acceso a corredores provenientes de otras ciudades, el Municipio difundió rutas recomendadas de ingreso a Saltillo. Para quienes arriben desde Monterrey se sugiere utilizar Isidro López Zertuche; desde Torreón, ingresar por el periférico Luis Echeverría e Isidro López; desde Zacatecas, por Paseo de la Reforma a la altura del puente El Sarape; y desde el centro del país, mediante Francisco Coss y Venustiano Carranza.

La Comisaría de Seguridad detalló que en el operativo participarán alrededor de 250 elementos de Tránsito, Policía Preventiva, cadetes de la Academia de Policía y agrupamientos especializados, además del monitoreo permanente mediante las cámaras del Centro de Control y Comando (C2).

Finalmente, el Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a anticipar traslados, respetar las indicaciones del personal operativo y utilizar rutas alternas durante el desarrollo de las actividades deportivas.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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