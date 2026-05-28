Avanza modernización de calles en Ampliación Postal Cerritos; supervisa Javier Díaz obras de pavimentación

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene en marcha trabajos de rehabilitación vial e introducción de infraestructura sanitaria en la colonia Ampliación Postal Cerritos, al sur de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y elevar la calidad de vida de las familias que habitan en este sector. Como parte de la supervisión permanente de obras públicas, el alcalde Javier Díaz González recorrió las calles donde actualmente se ejecutan labores de pavimentación y modernización urbana, acompañado por personal técnico de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública.

Durante la visita, el edil constató el avance de las maniobras sobre las calles Timbre y Álamo, donde se interviene un tramo aproximado de 350 metros lineales mediante la colocación de nueva carpeta asfáltica y la introducción de drenaje sanitario en zonas donde anteriormente no existía este servicio básico. Las acciones contemplan diversas etapas de construcción, entre ellas el trazo y nivelación del terreno, corte de superficie, instalación de base hidráulica, construcción de cordones cuneta de concreto, aplicación de riego de liga y tendido de concreto asfáltico, además de trabajos de ajuste y renivelación de brocales. Autoridades municipales señalaron que estas obras forman parte de la estrategia de mejoramiento de vialidades impulsada en distintos puntos de Saltillo, especialmente en colonias donde el desgaste de las calles y la falta de servicios sanitarios representaban afectaciones constantes para vecinos y automovilistas. Javier Díaz destacó que la finalidad es contar con calles más funcionales, seguras y duraderas, capaces de agilizar los traslados diarios y reducir problemas derivados del deterioro del pavimento, principalmente durante la temporada de lluvias.

Debido a que las labores continúan en ejecución, el alcalde pidió comprensión a la ciudadanía y exhortó tanto a conductores como a peatones a extremar precauciones al circular por el sector, respetando señalamientos y rutas alternas para evitar accidentes. Se prevé que en las próximas semanas concluyan los trabajos, permitiendo que las nuevas vialidades entren en operación para beneficio directo de las familias de Ampliación Postal Cerritos y colonias cercanas.

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