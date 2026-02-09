Presenta Javier Díaz el Torneo Interprepas ‘Saltillo Tiene Talento’

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 9 febrero 2026
    Presenta Javier Díaz el Torneo Interprepas ‘Saltillo Tiene Talento’
    Se busca visibilizar, reconocer e impulsar el talento juvenil, afirma Javier Díaz. FOTO: CORTESÍA

Es una estrategia dirigida a estudiantes de preparatoria que promueve la sana competencia y el desarrollo académico, deportivo y cultural, con premios económicos

El Gobierno Municipal de Saltillo presentó oficialmente el Torneo Interprepas “Saltillo Tiene Talento” 2026, una iniciativa con la que se busca impulsar, visibilizar y reconocer el talento juvenil en los ámbitos académico, deportivo y cultural, consolidando a las preparatorias como espacios clave para la formación integral de las y los jóvenes.

Durante el anuncio, el alcalde Javier Díaz González destacó que este torneo está dirigido a estudiantes de entre 15 y 19 años de instituciones públicas y privadas, con el objetivo de fomentar la sana competencia, la participación estudiantil y el desarrollo de habilidades que trasciendan el aula.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: analizan cambios en carriles en vialidades de alta velocidad

El edil subrayó que el proyecto forma parte de una política enfocada en colocar a la juventud en el centro de las prioridades. Señaló que las preparatorias deben consolidarse como semilleros de liderazgo, creatividad y disciplina: “Este torneo forma parte de una política municipal clara y decidida que coloca a las y los jóvenes en el centro de las prioridades. Buscamos que las preparatorias sean semilleros de talento y liderazgo, y que la juventud tenga un espacio real para mostrar lo que saben hacer”, refirió Javier Díaz.

TRES DISCIPLINAS

El Torneo Interprepas contempla tres disciplinas principales: académica, mediante el concurso Spelling Bee; deportiva, con la competencia de Fútbol 7; y cultural, a través de un concurso de talentos en canto y baile.

La dinámica del certamen se desarrollará en tres etapas: una fase interna por institución, eliminatorias por zonas geográficas del municipio y una gran final municipal.

El secretario de Educación en Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, reconoció la importancia de este tipo de programas, al señalar que fortalecen la formación integral de las y los jóvenes al equilibrar el desarrollo académico con el deportivo y cultural.

Por su parte, el titular del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, informó que se habilitó la plataforma digital http://interprepas.saltillo.gob.mx/ para el registro de las preparatorias, garantizando un proceso ordenado, transparente y equitativo tanto para las instituciones como para el alumnado.

Detalló que el periodo de inscripciones y torneos internos se realizará del 9 de febrero al 13 de marzo; las eliminatorias regionales del 16 al 27 de marzo; y la gran final municipal del 13 al 24 de abril.

TE PUEDE INTERESAR: Callejoneada del Amor y la Amistad recorrerá el Centro Histórico de Saltillo este 13 de febrero

PREMIACIÓN

En cuanto a los incentivos, el primer lugar del Spelling Bee recibirá un premio de 10 mil pesos en efectivo, además de una beca en el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila. En la disciplina de Fútbol 7, el equipo ganador obtendrá 15 mil pesos, mientras que en el concurso cultural se otorgarán 10 mil pesos a cada categoría, así como la oportunidad de participar en la cartelera del FINA 2026, como plataforma de proyección artística.

A la presentación del torneo asistieron también César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Yajaira Briones Aguilar, regidora presidenta de la Comisión de Juventud; y Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes
torneos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En la oscuridad

En la oscuridad
true

Morena, ‘hipócrita, sencillamente hipócrita’
true

POLITICÓN: Ahora sí, gobierno de Sheinbaum activa operación técnica y biológica contra plaga ganadera
El detenido fue ubicado en los alrededores del Hospital General, donde también se aseguró un vehículo Nissan Tsuru.

Saltillo: cae por venta clandestina de cerveza vía redes sociales
La Comisión Europea afirmó que Meta era el actor dominante en el mercado de mensajería de la UE y que estaba “abusando” de esta posición al “negar el acceso a WhatsApp a otras empresas”.

UE amenaza con tomar medidas porque Meta bloquea chatbots de IA rivales en WhatsApp
El boleto hace honor a la Marcha de la Lealtad, celebrada el 9 de febrero de 1913.

Premio Mayor de la Lotería Nacional cae en Saltillo, con 7 millones de pesos
Dado que el sarampión es uno de los virus más infecciosos que se conocen, los viajes de verano hacen temer que se propague.

Lo que hay que saber del sarampión al viajar
Fotografía publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems) donde aparece Jeffrey Epstein durante una cena.

Así buscaba Epstein ejercer influencia entre los ricos