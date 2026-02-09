Presenta Javier Díaz el Torneo Interprepas ‘Saltillo Tiene Talento’

El Gobierno Municipal de Saltillo presentó oficialmente el Torneo Interprepas “Saltillo Tiene Talento” 2026, una iniciativa con la que se busca impulsar, visibilizar y reconocer el talento juvenil en los ámbitos académico, deportivo y cultural, consolidando a las preparatorias como espacios clave para la formación integral de las y los jóvenes.

Durante el anuncio, el alcalde Javier Díaz González destacó que este torneo está dirigido a estudiantes de entre 15 y 19 años de instituciones públicas y privadas, con el objetivo de fomentar la sana competencia, la participación estudiantil y el desarrollo de habilidades que trasciendan el aula.

El edil subrayó que el proyecto forma parte de una política enfocada en colocar a la juventud en el centro de las prioridades. Señaló que las preparatorias deben consolidarse como semilleros de liderazgo, creatividad y disciplina: “Este torneo forma parte de una política municipal clara y decidida que coloca a las y los jóvenes en el centro de las prioridades. Buscamos que las preparatorias sean semilleros de talento y liderazgo, y que la juventud tenga un espacio real para mostrar lo que saben hacer”, refirió Javier Díaz.

TRES DISCIPLINAS

El Torneo Interprepas contempla tres disciplinas principales: académica, mediante el concurso Spelling Bee; deportiva, con la competencia de Fútbol 7; y cultural, a través de un concurso de talentos en canto y baile.

La dinámica del certamen se desarrollará en tres etapas: una fase interna por institución, eliminatorias por zonas geográficas del municipio y una gran final municipal.

El secretario de Educación en Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, reconoció la importancia de este tipo de programas, al señalar que fortalecen la formación integral de las y los jóvenes al equilibrar el desarrollo académico con el deportivo y cultural.

Por su parte, el titular del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, informó que se habilitó la plataforma digital http://interprepas.saltillo.gob.mx/ para el registro de las preparatorias, garantizando un proceso ordenado, transparente y equitativo tanto para las instituciones como para el alumnado.

Detalló que el periodo de inscripciones y torneos internos se realizará del 9 de febrero al 13 de marzo; las eliminatorias regionales del 16 al 27 de marzo; y la gran final municipal del 13 al 24 de abril.

PREMIACIÓN

En cuanto a los incentivos, el primer lugar del Spelling Bee recibirá un premio de 10 mil pesos en efectivo, además de una beca en el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila. En la disciplina de Fútbol 7, el equipo ganador obtendrá 15 mil pesos, mientras que en el concurso cultural se otorgarán 10 mil pesos a cada categoría, así como la oportunidad de participar en la cartelera del FINA 2026, como plataforma de proyección artística.

A la presentación del torneo asistieron también César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Yajaira Briones Aguilar, regidora presidenta de la Comisión de Juventud; y Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social.