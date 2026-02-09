Saltillo: analizan cambios en carriles en vialidades de alta velocidad

El Ayuntamiento de Saltillo analiza ajustes en carriles y la posible instalación de reductores de velocidad en vialidades de alta velocidad, a partir de reportes de accidentes y de conductores que utilizan algunas avenidas como si fueran autopistas, informó Antonio Nerio, titular de la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas.

“A cierto horario, sobre todo en fin de semana, hay reportes de que juegan carreras. Entonces estamos coordinando eso tanto con el departamento de Tránsito y Vialidad, así como con el IMMUS”, dijo.

El funcionario explicó que estas revisiones se concentran en zonas donde se ha detectado mayor riesgo. “Hay partes en periférico, en Luis Echeverría, en Nazario Ortiz Garza, en Vito Alessio Robles, en áreas como Los Pastores, que son zonas nuevas, y también en algunos distribuidores, como el de El Sarape, donde se nos ha reportado este tipo de situaciones”, señaló.

A partir de estos reportes, indicó, se están tomando en consideración medidas como restringir ciertos cambios de carril en áreas de alta velocidad y colocar reductores, particularmente en avenidas principales. “En algunas vialidades importantes sí poner reductores de velocidad, sobre todo en fines de semana”, dijo.

Precisó que, cuando se determine aplicar modificaciones, la mayoría de los cambios serán permanentes y no temporales. “La mayoría son definitivos”, afirmó, al referirse a adecuaciones similares que ya se han implementado en distintos puntos de la ciudad para ordenar la circulación y disminuir riesgos.

Reconoció que los accidentes se presentan principalmente en avenidas de alta velocidad y vialidades principales, aunque evitó señalar un punto específico como el de mayor incidencia. “En toda la ciudad hay áreas con muchos accidentes, sobre todo en avenidas principales”, comentó.

DAÑOS A PARAPETOS

El titular de Obras Públicas también informó que el municipio destina alrededor de 6 millones de pesos al año únicamente a la reparación de parapetos, sin contar mano de obra, concreto y trabajos en camellones y cordones, gastos que se originan por accidentes viales.

“El costo se le cobra directamente a quien lo rompe”, dijo. Comentó que, tras un accidente, Tránsito y Vialidad turna el reporte a Tesorería, que solicita un avalúo a Obras Públicas; con base en esa evaluación, el responsable cubre el daño directamente o a través de su aseguradora. En caso de incumplimiento, el procedimiento puede incluir la retención del vehículo hasta que se cubra el monto correspondiente.

Nerio reconoció que las reparaciones de parapetos han aumentado en comparación con el año pasado, lo que atribuyó a un mayor número de accidentes. Las cuadrillas municipales, dijo, intervienen una vez que Tesorería confirma el pago para restituir la infraestructura dañada.