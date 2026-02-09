Saltillo: analizan cambios en carriles en vialidades de alta velocidad

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 9 febrero 2026
    Saltillo: analizan cambios en carriles en vialidades de alta velocidad
    El Municipio destina alrededor de 6 millones de pesos anuales a la reparación de parapetos dañados en accidentes viales, costos que son cubiertos por los responsables o sus aseguradoras. FOTO: VANGUARDIA

Ante reportes de accidentes y uso de avenidas para carreras, Obras Públicas analiza adecuaciones en carriles y medidas para reducir la velocidad

El Ayuntamiento de Saltillo analiza ajustes en carriles y la posible instalación de reductores de velocidad en vialidades de alta velocidad, a partir de reportes de accidentes y de conductores que utilizan algunas avenidas como si fueran autopistas, informó Antonio Nerio, titular de la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas.

“A cierto horario, sobre todo en fin de semana, hay reportes de que juegan carreras. Entonces estamos coordinando eso tanto con el departamento de Tránsito y Vialidad, así como con el IMMUS”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: El trend de imágenes con IA llega a Coahuila y conquista a políticos y funcionarios

El funcionario explicó que estas revisiones se concentran en zonas donde se ha detectado mayor riesgo. “Hay partes en periférico, en Luis Echeverría, en Nazario Ortiz Garza, en Vito Alessio Robles, en áreas como Los Pastores, que son zonas nuevas, y también en algunos distribuidores, como el de El Sarape, donde se nos ha reportado este tipo de situaciones”, señaló.

A partir de estos reportes, indicó, se están tomando en consideración medidas como restringir ciertos cambios de carril en áreas de alta velocidad y colocar reductores, particularmente en avenidas principales. “En algunas vialidades importantes sí poner reductores de velocidad, sobre todo en fines de semana”, dijo.

Precisó que, cuando se determine aplicar modificaciones, la mayoría de los cambios serán permanentes y no temporales. “La mayoría son definitivos”, afirmó, al referirse a adecuaciones similares que ya se han implementado en distintos puntos de la ciudad para ordenar la circulación y disminuir riesgos.

Reconoció que los accidentes se presentan principalmente en avenidas de alta velocidad y vialidades principales, aunque evitó señalar un punto específico como el de mayor incidencia. “En toda la ciudad hay áreas con muchos accidentes, sobre todo en avenidas principales”, comentó.

DAÑOS A PARAPETOS

El titular de Obras Públicas también informó que el municipio destina alrededor de 6 millones de pesos al año únicamente a la reparación de parapetos, sin contar mano de obra, concreto y trabajos en camellones y cordones, gastos que se originan por accidentes viales.

TE PUEDE INTERESAR: Alarman cifras de salud mental en Ramos Arizpe; se atienden hasta 30 casos de depresión por semana

“El costo se le cobra directamente a quien lo rompe”, dijo. Comentó que, tras un accidente, Tránsito y Vialidad turna el reporte a Tesorería, que solicita un avalúo a Obras Públicas; con base en esa evaluación, el responsable cubre el daño directamente o a través de su aseguradora. En caso de incumplimiento, el procedimiento puede incluir la retención del vehículo hasta que se cubra el monto correspondiente.

Nerio reconoció que las reparaciones de parapetos han aumentado en comparación con el año pasado, lo que atribuyó a un mayor número de accidentes. Las cuadrillas municipales, dijo, intervienen una vez que Tesorería confirma el pago para restituir la infraestructura dañada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Vialidad
obras públicas

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En la oscuridad

En la oscuridad
true

Morena, ‘hipócrita, sencillamente hipócrita’
true

POLITICÓN: Ahora sí, gobierno de Sheinbaum activa operación técnica y biológica contra plaga ganadera
El detenido fue ubicado en los alrededores del Hospital General, donde también se aseguró un vehículo Nissan Tsuru.

Saltillo: cae por venta clandestina de cerveza vía redes sociales
La Comisión Europea afirmó que Meta era el actor dominante en el mercado de mensajería de la UE y que estaba “abusando” de esta posición al “negar el acceso a WhatsApp a otras empresas”.

UE amenaza con tomar medidas porque Meta bloquea chatbots de IA rivales en WhatsApp
El boleto hace honor a la Marcha de la Lealtad, celebrada el 9 de febrero de 1913.

Premio Mayor de la Lotería Nacional cae en Saltillo, con 7 millones de pesos
Dado que el sarampión es uno de los virus más infecciosos que se conocen, los viajes de verano hacen temer que se propague.

Lo que hay que saber del sarampión al viajar
Fotografía publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems) donde aparece Jeffrey Epstein durante una cena.

Así buscaba Epstein ejercer influencia entre los ricos