Presenta Javier Díaz estrategia de seguridad de Saltillo y Coahuila en la ACCM; destaca coordinación

El alcalde Javier Díaz González presentó ante integrantes de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM) el modelo de seguridad implementado en Coahuila y Saltillo, durante la XVIII Sesión Plenaria del organismo, del cual es presidente. Díaz González señaló que la estrategia de seguridad se basa en la coordinación entre los gobiernos municipal y estatal con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y otras fuerzas federales.

“La seguridad siempre será la máxima prioridad, y la estrategia ha sido la coordinación con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las fuerzas federales, pero también desde el estado hay voluntad política de entrarle con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública”, indicó. El alcalde destacó que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo cuenta con 17 agrupamientos especializados, entre ellos Violeta, Infancia Segura, GRS, Delitos de Alto Impacto, Robo a Casa Habitación, Bancario, Justicia Cívica, Ambiental y Montada.

Explicó que esta estructura permite atender de manera específica las distintas incidencias que se presentan en la ciudad. Otro de los mecanismos mencionados fueron los grupos ciudadanos de seguridad mediante WhatsApp, que reúnen a alrededor de 140 mil saltillenses en 670 grupos, donde se reportan incidencias y se solicita la intervención de las corporaciones de seguridad. IMPULSAN FINANZAS MUNICIPALES Durante la sesión plenaria también se abordaron temas relacionados con las finanzas públicas y el catastro, con el objetivo de compartir experiencias y estrategias para fortalecer las capacidades de los municipios. Díaz González señaló que unas finanzas públicas sólidas permiten a los gobiernos municipales atender demandas ciudadanas, desarrollar infraestructura y mejorar los servicios. Entre las actividades se analizaron temas como deuda pública local, transferencias federales, recaudación municipal y catastro. También se presentó la experiencia del municipio de Oaxaca y se abordó el uso de inteligencia artificial para la atención ciudadana.

La jornada incluyó además la discusión de la Agenda Temática de Finanzas Públicas y la participación de la Congregación Mariana Trinitaria, que presentó programas de apoyo para municipios. Como parte de los trabajos de la XVIII Sesión Plenaria, la ACCM firmó convenios con World Vision, AM Conservación y Preservación A.C. y Prepa IN, relacionados con desarrollo familiar, preservación ambiental y acceso a becas y oferta educativa.

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