Fortalecen en Texas la Ruta Vinos y Dinos con alianza entre viñedos de Coahuila y empresarios texanos

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Saltillo
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    Fortalecen en Texas la Ruta Vinos y Dinos con alianza entre viñedos de Coahuila y empresarios texanos
    Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, durante la promoción de la Ruta Vinos y Dinos y los atractivos turísticos de la capital coahuilense en Austin, Texas. CORTESÍA

Durante una gira por Austin, autoridades de Saltillo y Coahuila promovieron la oferta turística y buscaron ampliar los vínculos comerciales de la Ruta Vinos y Dinos

SALTILLO, COAH.- La Ruta Vinos y Dinos busca ampliar su presencia en el mercado texano mediante nuevas alianzas comerciales entre viñedos de Coahuila y empresas de Texas, como parte de la estrategia de promoción turística impulsada durante una gira de trabajo por Austin.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acompañó al gobernador Manolo Jiménez Salinas en actividades de promoción de los atractivos económicos, turísticos y culturales de la entidad ante empresarios y habitantes de la capital de Texas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-tiende-puente-con-texas-para-atraer-empresas-de-tecnologia-e-ia-OP23684903

Uno de los objetivos planteados durante la visita fue fortalecer los vínculos entre productores vitivinícolas de Coahuila y Texas, con la intención de generar nuevas oportunidades de negocio y ampliar la proyección de la Ruta Vinos y Dinos entre el público estadounidense.

Díaz González destacó que este tipo de acercamientos permiten promover los atractivos de Saltillo y de la región, al tiempo que se generan relaciones comerciales que pueden contribuir al crecimiento de los proyectos turísticos vinculados con la industria vitivinícola.

Como parte de la agenda, las autoridades también presentaron el Rodeo Saltillo ante el público de Austin, donde destacaron la evolución que ha registrado este evento a lo largo de los años y su potencial como atractivo para visitantes de ambos lados de la frontera.

El alcalde señaló que la gira también incluyó encuentros con empresas tecnológicas multinacionales, con el propósito de establecer vínculos que permitan conectar a desarrolladores e industriales saltillenses con compañías del sector.

DETENCIÓN DE BANDA TRAS ROBOS

En materia de seguridad, Díaz González informó sobre la detención en la Ciudad de México de una banda de origen colombiano, a la que se relaciona con diversos robos registrados el domingo 13 de septiembre en un fraccionamiento ubicado al norte de Saltillo.

Explicó que las labores de inteligencia y seguimiento realizadas por el C2, C4, la Comisaría de Seguridad y la Fiscalía General del Estado permitieron ubicar a los señalados en la capital del país.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/desarticulan-en-cdmx-banda-vinculada-a-robo-en-fraccionamiento-de-saltillo-MP23688172

La captura se concretó mediante la coordinación entre las autoridades de seguridad de Saltillo, Coahuila y la Ciudad de México. El alcalde indicó que los detenidos serán trasladados a Saltillo para continuar con el proceso legal correspondiente.

Díaz González sostuvo que, aunque la ciudad no está exenta de hechos delictivos, las corporaciones mantienen labores de investigación y coordinación para localizar a quienes cometen delitos.

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Javier Díaz González

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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