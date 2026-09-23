$!Saltillo tiende puente con Texas para atraer empresas de tecnología e IA

Con la mira puesta en ampliar la relación económica con Texas y atraer nuevos proyectos de tecnología e innovación, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de Round Rock Chamber, organismo empresarial de la región de Austin, Texas. El encuentro forma parte de una agenda de trabajo desarrollada por el presidente municipal en Texas, en la que busca establecer vínculos con empresas, organismos empresariales y representantes del sector tecnológico para generar oportunidades de inversión y ampliar la participación de compañías saltillenses en cadenas de suministro internacionales.

Round Rock es uno de los principales polos tecnológicos del centro de Texas. De acuerdo con información de Round Rock Chamber, la ciudad alberga desde hace casi tres décadas a Dell Technologies y se encuentra a menos de 30 minutos de compañías como Samsung, Google, Apple, Tesla, Oracle, IBM, HP y Amazon. Durante la reunión, Díaz González planteó la posibilidad de fortalecer los vínculos entre Saltillo y este ecosistema empresarial mediante proyectos relacionados con tecnología, inteligencia artificial, innovación y manufactura avanzada. El alcalde señaló que la intención es avanzar en la construcción de lo que denominó “Saltillo Valley”, una estrategia enfocada en impulsar el desarrollo tecnológico de la ciudad y aprovechar sus capacidades industriales y de formación de talento. “Todo gira en torno a la tecnología, a la inteligencia artificial y llevar a Saltillo al siguiente nivel en esta materia”, expresó. En la reunión participaron Jordan Robinson, presidenta y CEO de Round Rock Chamber; Craig Morgan, alcalde de Round Rock, así como representantes de organismos empresariales y compañías de Saltillo y Texas.

Robinson ocupa actualmente la presidencia y dirección ejecutiva de Round Rock Chamber y entre sus responsabilidades se encuentran la estrategia del organismo y las tareas relacionadas con desarrollo económico. La delegación saltillense también contó con la participación de Luis Olivares Martínez, secretario de Economía de Coahuila, y Sergio García, presidente de Austin Sister Cities Saltillo Association.

El encuentro permitió que empresarios de Saltillo expusieran sus capacidades y buscaran posibles alianzas comerciales, opciones de proveeduría y oportunidades para incorporarse a cadenas de suministro vinculadas con la región de Texas. Díaz González sostuvo que uno de los objetivos de la gira es identificar compañías que puedan considerar a Saltillo para nuevos proyectos de inversión, además de establecer relaciones con organismos especializados en desarrollo económico y tecnológico. La agenda contempla también explorar posibles proyectos de innovación e inteligencia artificial y ampliar la presencia de empresas locales en mercados internacionales.

Como parte de su presentación ante representantes empresariales texanos, el alcalde destacó los indicadores de seguridad y empleo formal de Saltillo como elementos que, dijo, pueden contribuir a generar condiciones favorables para la llegada de nuevas inversiones. En materia de seguridad, Saltillo se ubicó en el primer trimestre de 2026 como la capital estatal con menor percepción de inseguridad, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI; además, ocupó el cuarto lugar entre las ciudades evaluadas a nivel nacional. En cuanto al mercado laboral, cifras de la ENOE correspondientes al primer trimestre de 2025 reportaron para Saltillo una tasa de informalidad laboral de 24.4 por ciento, equivalente a una formalidad de 75.6 por ciento. El alcalde señaló que estos indicadores forman parte de los argumentos con los que se busca presentar a Saltillo ante potenciales inversionistas y organismos empresariales de Texas. A la reunión acudieron, entre otros, Arturo Reveles Márquez, presidente de CANACINTRA Coahuila Sureste; Víctor Plata Mazzotti, de TXM; Humberto Elizalde González, de GIASA; Juan Carlos Ortiz, de International Metal Buildings; Guillermo Wah Rumayor, de GWELPH Softlanding; Antonio Hernández, de GT Telecom; Alfonso Valdés Carrales, de ClickIT; Fernando de la Garza, de PROMOCON Desarrollos, así como Saúl Rivera Aguirre y Pablo Acevedo Alvarado, de TREDICOM. Por parte de Round Rock Chamber estuvieron Jordan Robinson, Zach Scott, Danielle Morrissey, Rene Flores, Jesse Ancira, Héctor Quintanar, Andy Martínez y Sonia Valdez Junfin, vinculados con áreas de desarrollo económico, industria, transporte y negocios.

En representación del Gobierno Municipal de Saltillo participaron César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Enrique Garza Naranjo, director de Fomento Económico; Gabriela Montemayor González, enlace Saltillo-Texas, y Salvador Rodríguez González, subdirector de Fomento Económico. Con esta agenda, el Municipio busca convertir la relación con Texas en una plataforma para generar nuevos contactos empresariales, facilitar oportunidades de inversión y fortalecer la conexión de Saltillo con uno de los corredores tecnológicos y manufactureros más dinámicos de Estados Unidos.