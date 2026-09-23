Saltillo tiende puente con Texas para atraer empresas de tecnología e IA

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo tiende puente con Texas para atraer empresas de tecnología e IA
    Javier Díaz González sostuvo una reunión con representantes de Round Rock Chamber para explorar oportunidades de inversión y desarrollo tecnológico para Saltillo. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz se reunió con representantes de Round Rock Chamber para explorar proyectos de tecnología, inteligencia artificial, manufactura avanzada y proveeduría

Con la mira puesta en ampliar la relación económica con Texas y atraer nuevos proyectos de tecnología e innovación, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de Round Rock Chamber, organismo empresarial de la región de Austin, Texas.

El encuentro forma parte de una agenda de trabajo desarrollada por el presidente municipal en Texas, en la que busca establecer vínculos con empresas, organismos empresariales y representantes del sector tecnológico para generar oportunidades de inversión y ampliar la participación de compañías saltillenses en cadenas de suministro internacionales.

$!Empresarios de Saltillo y Texas participaron en el encuentro para analizar alianzas comerciales, proveeduría y cadenas de suministro.
Empresarios de Saltillo y Texas participaron en el encuentro para analizar alianzas comerciales, proveeduría y cadenas de suministro. CORTESÍA
https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/confian-en-mejores-cosechas-de-avena-por-lluvias-en-saltillo-IA23679661
$!El alcalde planteó impulsar el concepto de “Saltillo Valley”, enfocado en tecnología, inteligencia artificial e innovación.
El alcalde planteó impulsar el concepto de “Saltillo Valley”, enfocado en tecnología, inteligencia artificial e innovación. CORTESÍA

Round Rock es uno de los principales polos tecnológicos del centro de Texas. De acuerdo con información de Round Rock Chamber, la ciudad alberga desde hace casi tres décadas a Dell Technologies y se encuentra a menos de 30 minutos de compañías como Samsung, Google, Apple, Tesla, Oracle, IBM, HP y Amazon.

Durante la reunión, Díaz González planteó la posibilidad de fortalecer los vínculos entre Saltillo y este ecosistema empresarial mediante proyectos relacionados con tecnología, inteligencia artificial, innovación y manufactura avanzada.

El alcalde señaló que la intención es avanzar en la construcción de lo que denominó “Saltillo Valley”, una estrategia enfocada en impulsar el desarrollo tecnológico de la ciudad y aprovechar sus capacidades industriales y de formación de talento.

“Todo gira en torno a la tecnología, a la inteligencia artificial y llevar a Saltillo al siguiente nivel en esta materia”, expresó.

En la reunión participaron Jordan Robinson, presidenta y CEO de Round Rock Chamber; Craig Morgan, alcalde de Round Rock, así como representantes de organismos empresariales y compañías de Saltillo y Texas.

$!Saltillo tiende puente con Texas para atraer empresas de tecnología e IA

Robinson ocupa actualmente la presidencia y dirección ejecutiva de Round Rock Chamber y entre sus responsabilidades se encuentran la estrategia del organismo y las tareas relacionadas con desarrollo económico.

La delegación saltillense también contó con la participación de Luis Olivares Martínez, secretario de Economía de Coahuila, y Sergio García, presidente de Austin Sister Cities Saltillo Association.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/anuncia-javier-diaz-mano-dura-contra-quienes-realicen-arrancones-y-maniobras-peligrosas-en-saltillo-video-HD23641754
$!La reunión permitió establecer contactos entre empresarios saltillenses y posibles aliados comerciales de Texas.
La reunión permitió establecer contactos entre empresarios saltillenses y posibles aliados comerciales de Texas. CORTESÍA

El encuentro permitió que empresarios de Saltillo expusieran sus capacidades y buscaran posibles alianzas comerciales, opciones de proveeduría y oportunidades para incorporarse a cadenas de suministro vinculadas con la región de Texas.

Díaz González sostuvo que uno de los objetivos de la gira es identificar compañías que puedan considerar a Saltillo para nuevos proyectos de inversión, además de establecer relaciones con organismos especializados en desarrollo económico y tecnológico.

La agenda contempla también explorar posibles proyectos de innovación e inteligencia artificial y ampliar la presencia de empresas locales en mercados internacionales.

$!La gira de trabajo por Texas busca generar nuevas oportunidades de inversión, negocios y colaboración para Saltillo.
La gira de trabajo por Texas busca generar nuevas oportunidades de inversión, negocios y colaboración para Saltillo. CORTESÍA

Como parte de su presentación ante representantes empresariales texanos, el alcalde destacó los indicadores de seguridad y empleo formal de Saltillo como elementos que, dijo, pueden contribuir a generar condiciones favorables para la llegada de nuevas inversiones.

En materia de seguridad, Saltillo se ubicó en el primer trimestre de 2026 como la capital estatal con menor percepción de inseguridad, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI; además, ocupó el cuarto lugar entre las ciudades evaluadas a nivel nacional.

En cuanto al mercado laboral, cifras de la ENOE correspondientes al primer trimestre de 2025 reportaron para Saltillo una tasa de informalidad laboral de 24.4 por ciento, equivalente a una formalidad de 75.6 por ciento.

El alcalde señaló que estos indicadores forman parte de los argumentos con los que se busca presentar a Saltillo ante potenciales inversionistas y organismos empresariales de Texas.

A la reunión acudieron, entre otros, Arturo Reveles Márquez, presidente de CANACINTRA Coahuila Sureste; Víctor Plata Mazzotti, de TXM; Humberto Elizalde González, de GIASA; Juan Carlos Ortiz, de International Metal Buildings; Guillermo Wah Rumayor, de GWELPH Softlanding; Antonio Hernández, de GT Telecom; Alfonso Valdés Carrales, de ClickIT; Fernando de la Garza, de PROMOCON Desarrollos, así como Saúl Rivera Aguirre y Pablo Acevedo Alvarado, de TREDICOM.

Por parte de Round Rock Chamber estuvieron Jordan Robinson, Zach Scott, Danielle Morrissey, Rene Flores, Jesse Ancira, Héctor Quintanar, Andy Martínez y Sonia Valdez Junfin, vinculados con áreas de desarrollo económico, industria, transporte y negocios.

$!Representantes de Saltillo y Round Rock Chamber analizaron oportunidades de colaboración entre empresas de ambas regiones.
Representantes de Saltillo y Round Rock Chamber analizaron oportunidades de colaboración entre empresas de ambas regiones. CORTESÍA

En representación del Gobierno Municipal de Saltillo participaron César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Enrique Garza Naranjo, director de Fomento Económico; Gabriela Montemayor González, enlace Saltillo-Texas, y Salvador Rodríguez González, subdirector de Fomento Económico.

Con esta agenda, el Municipio busca convertir la relación con Texas en una plataforma para generar nuevos contactos empresariales, facilitar oportunidades de inversión y fortalecer la conexión de Saltillo con uno de los corredores tecnológicos y manufactureros más dinámicos de Estados Unidos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Comunicación
Empresas
Gobierno

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La verdad histórica de la barrera histórica

La verdad histórica de la barrera histórica
true

Manolo Jiménez y los números que marcan el rumbo de Coahuila
true

POLITICÓN: ¿Quién es Octavio Pous Escalante, el postor sin rostro de AHMSA?
Los conductores fueron detectados a través de las cámaras del C2 y patrullajes en arterias de alto flujo vehicular.

Operativo nocturno en Saltillo: detienen a 11 motociclistas y aseguran 8 vehículos por alterar el orden
Carolina Viggiano adquirió dos terrenos en el Club de Golf Pachuca por un monto menor al valor señalado para ambos.

Cuestionan a senadora Carolina Viggiano por la compra de dos terrenos en Pachuca a precios inferiores a sus valores
El grupo encabezado por Karla Wheelock recorrió la llamada “Whiskey Route” durante su ascenso al Kilimanjaro, en Tanzania.

Coahuilenses llegan a la cima del Kilimanjaro junto a Karla Wheelock
Un asesor de la Casa Blanca dijo que a la reunión también asistieron altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subjefe de gabinete, Stephen Miller.

Delcy Rodríguez celebra reunión histórica con Trump en NY, mientras Maduro languidece en una cárcel cercana
El presidente iraní no dio detalles sobre las conversaciones, pero dio la impresión de que estaba centrado en ganarse el apoyo de los vecinos árabes de Irán para las propuestas que Teherán ha elaborado para el futuro del estrecho de Ormuz.

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, arremete contra Trump en su discurso ante la ONU, pero muestra disposición al diálogo