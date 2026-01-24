Presentan en Saltillo ‘Parada Técnica’, obra que se suma a la colección Letras del Desierto

Saltillo
/ 24 enero 2026
    El Gobierno Municipal de Saltillo presentó la obra “Parada Técnica” en el Centro Cultural Casa Purcell, como parte de la colección editorial Letras del Desierto. FOTO: CORTESÍA

La obra del escritor César Iván Borbolla Torres fue presentada en el Centro Cultural Casa Purcell como parte de la colección editorial Letras del Desierto

Como parte de las acciones para fortalecer la vida cultural y promover el talento literario local, el Gobierno Municipal de Saltillo presentó la obra “Parada Técnica”, del autor César Iván Borbolla Torres, la cual se integra a la colección editorial Letras del Desierto, proyecto impulsado por la administración que encabeza el alcalde Javier Díaz González.

La presentación tuvo lugar en el Centro Cultural Casa Purcell, espacio donde se dio a conocer este libro que reúne una serie de cuentos cortos y narrativas construidas a partir de experiencias personales del autor, mismas que han logrado conectar con el interés de lectoras y lectores saltillenses.

El autor César Iván Borbolla Torres compartió con los asistentes fragmentos de su libro, el cual reúne cuentos cortos y narrativas basadas en vivencias personales. FOTO: CORTESÍA

Durante el evento, la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó que el fortalecimiento de la actividad cultural es una prioridad para el gobierno municipal, particularmente mediante la generación de plataformas que permitan visibilizar y respaldar el trabajo de creadoras y creadores locales.

Explicó que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, se ha dado continuidad y solidez a la colección Letras del Desierto, la cual busca consolidarse como un escaparate editorial para escritores de la región, y subrayó que “Parada Técnica” representa una valiosa aportación a este proyecto.

El autor estuvo acompañado por Alan Argüello y Eduardo Ribé, quienes compartieron reflexiones sobre el proceso creativo, el sentido de pertenencia y la experiencia de incursionar en la literatura desde una formación académica distinta, ya que Borbolla Torres cuenta con estudios en el área de la ingeniería.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó el respaldo del alcalde Javier Díaz González a la creación literaria local. FOTO: CORTESÍA

Tras la lectura del prólogo y de algunos de los relatos incluidos en el libro, se abrió un diálogo con el público asistente en torno a los retos de acercar la literatura a nuevas audiencias y la importancia de descubrir y promover las diversas facetas creativas que existen en la ciudad.

Durante el evento, Alan Argüello y Eduardo Ribé dialogaron con el público sobre la experiencia de escribir y el sentido de pertenencia en la literatura joven. FOTO: CORTESÍA

“Parada Técnica” es una de las nueve obras seleccionadas para integrarse a la colección Letras del Desierto, la cual contempla también publicaciones en géneros como ensayo, novela, poesía y dramaturgia, con el objetivo de ampliar el catálogo literario municipal y fortalecer la proyección de las y los escritores saltillenses.

A través del Instituto Municipal de Cultura, el Ayuntamiento de Saltillo reiteró su compromiso de acercar las expresiones artísticas a todos los sectores de la población, incluyendo comunidades rurales, como parte de una política cultural incluyente y de acceso universal.

