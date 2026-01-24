Presentan en Saltillo ‘Parada Técnica’, obra que se suma a la colección Letras del Desierto

Como parte de las acciones para fortalecer la vida cultural y promover el talento literario local, el Gobierno Municipal de Saltillo presentó la obra “Parada Técnica”, del autor César Iván Borbolla Torres, la cual se integra a la colección editorial Letras del Desierto, proyecto impulsado por la administración que encabeza el alcalde Javier Díaz González. La presentación tuvo lugar en el Centro Cultural Casa Purcell, espacio donde se dio a conocer este libro que reúne una serie de cuentos cortos y narrativas construidas a partir de experiencias personales del autor, mismas que han logrado conectar con el interés de lectoras y lectores saltillenses. TE PUEDE INTERESAR: Colectivo invita a conocer la historia del Movimiento Feminista en Saltillo

Durante el evento, la directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó que el fortalecimiento de la actividad cultural es una prioridad para el gobierno municipal, particularmente mediante la generación de plataformas que permitan visibilizar y respaldar el trabajo de creadoras y creadores locales. Explicó que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, se ha dado continuidad y solidez a la colección Letras del Desierto, la cual busca consolidarse como un escaparate editorial para escritores de la región, y subrayó que “Parada Técnica” representa una valiosa aportación a este proyecto. El autor estuvo acompañado por Alan Argüello y Eduardo Ribé, quienes compartieron reflexiones sobre el proceso creativo, el sentido de pertenencia y la experiencia de incursionar en la literatura desde una formación académica distinta, ya que Borbolla Torres cuenta con estudios en el área de la ingeniería.

Tras la lectura del prólogo y de algunos de los relatos incluidos en el libro, se abrió un diálogo con el público asistente en torno a los retos de acercar la literatura a nuevas audiencias y la importancia de descubrir y promover las diversas facetas creativas que existen en la ciudad.