Presentan Plan Integral de Seguridad para Corredores en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo presentó el Plan Integral de Seguridad para Corredores, una estrategia diseñada para fortalecer la protección de quienes practican actividades físicas como correr, andar en bicicleta o caminar en la vía pública.

La presentación estuvo a cargo del jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre, ante representantes de diversos grupos, clubes y asociaciones dedicadas a la activación física en la ciudad.

En la elaboración y exposición del plan también participaron el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, y el director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, Víctor de la Rosa Molina, quienes aportaron una visión integral en materia de seguridad, movilidad y prevención.

Moreno Aguirre explicó que el plan cuenta con un enfoque estratégico y está conformado por varios ejes con acciones específicas, orientadas a garantizar la seguridad de corredores, ciclistas y peatones mediante mejoras en infraestructura, educación vial y el uso de tecnología. Señaló que esta iniciativa responde a la instrucción del alcalde Javier Díaz González de trabajar de manera permanente y coordinada con la ciudadanía. “En el tema de seguridad participamos todos”, subrayó.

El funcionario detalló que los objetivos principales del plan son implementar medidas concretas desde el Gobierno Municipal, fomentar la corresponsabilidad ciudadana y fortalecer la cultura vial, además de brindar pautas claras para la organización y actuación de los grupos de corredores en los distintos sectores de la ciudad.

El Plan Integral de Seguridad para Corredores se estructura en cinco ejes fundamentales: Infraestructura y Señalización Segura; Seguridad Operacional y Apoyo Institucional; Cultura Vial y Educación Ciudadana; Responsabilidades y Recomendaciones para Corredores; y Tecnología para la Prevención. Cada uno contempla acciones que se aplicarán tanto a corto como a mediano plazo, con el objetivo de generar entornos más seguros para la práctica deportiva.

Durante esta primera reunión, las y los asistentes reconocieron la apertura y disposición de las autoridades municipales para escuchar sus inquietudes y propuestas, además de manifestar su compromiso para colaborar activamente en la implementación del plan. Como acuerdo principal, se estableció dar seguimiento puntual a las estrategias y ampliar la participación de más asociaciones y clubes de activación física, a fin de consolidar una política de seguridad incluyente y efectiva en todo Saltillo.