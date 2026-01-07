Saltillo: Amor en Movimiento alcanza su brigada 100

La brigada número 100 del programa “Amor en movimiento” de DIF Saltillo se llevó a cabo este miércoles en el barrio de Santa Anita. El alcalde Javier Díaz González explicó que el programa inicia con una revisión general de salud para detectar padecimientos como niveles elevados de glucosa. En estos casos, señaló, se brindan recomendaciones médicas y se entregan glucómetros para que las personas puedan monitorear su condición.

Comentó que quienes no presentan alteraciones en el chequeo inicial acceden a estudios especializados de la vista. “Si necesitan lentes con graduación, ahí escogen el armazón y en aproximadamente dos semanas y media regresamos al mismo lugar para entregar los lentes ya graduados, totalmente gratis”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo se alista para enfrentar bajas temperaturas del fin de semana

En el caso de los aparatos auditivos, el Alcalde indicó que el proceso es inmediato, ya que se realiza el estudio en el sitio y el equipo se calibra al momento. “Se les entrega el aparato, ya sea de uno o ambos oídos, con su estuche, baterías y recomendaciones, todo sin costo para la gente”.