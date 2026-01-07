Saltillo: Amor en Movimiento alcanza su brigada 100

Saltillo
7 enero 2026
    Saltillo: Amor en Movimiento alcanza su brigada 100
    De las 100 brigadas de Amor en Movimiento realizadas hasta el momento, 81 se han llevado a cabo en la zona urbana y 19 en el área rural del municipio. FOTO: CORTESÍA

El programa municipal ha beneficiado a más de 8 mil 500 personas con servicios gratuitos de salud visual, auditiva, dental y general

La brigada número 100 del programa “Amor en movimiento” de DIF Saltillo se llevó a cabo este miércoles en el barrio de Santa Anita. El alcalde Javier Díaz González explicó que el programa inicia con una revisión general de salud para detectar padecimientos como niveles elevados de glucosa. En estos casos, señaló, se brindan recomendaciones médicas y se entregan glucómetros para que las personas puedan monitorear su condición.

Comentó que quienes no presentan alteraciones en el chequeo inicial acceden a estudios especializados de la vista. “Si necesitan lentes con graduación, ahí escogen el armazón y en aproximadamente dos semanas y media regresamos al mismo lugar para entregar los lentes ya graduados, totalmente gratis”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo se alista para enfrentar bajas temperaturas del fin de semana

En el caso de los aparatos auditivos, el Alcalde indicó que el proceso es inmediato, ya que se realiza el estudio en el sitio y el equipo se calibra al momento. “Se les entrega el aparato, ya sea de uno o ambos oídos, con su estuche, baterías y recomendaciones, todo sin costo para la gente”.

Vecinos del barrio de Santa Anita fueron sometidos a una revisión general de salud; agradecieron al Alcalde y a su esposa Luly López Naranjo.
Vecinos del barrio de Santa Anita fueron sometidos a una revisión general de salud; agradecieron al Alcalde y a su esposa Luly López Naranjo. FOTO: CORTESÍA

El programa también incluye atención dental, con revisiones, estudios y procedimientos gratuitos cuando así se requiere. De acuerdo con el Alcalde, estas acciones han permitido atender a más de 8 mil 500 personas durante el primer año del programa, cifra alcanzada a lo largo de 99 brigadas, siendo esta la número 100 y la primera realizada en 2026.

Díaz González aseguró que “Amor en movimiento” ha tenido un impacto relevante en comunidades rurales, particularmente en escuelas y entre adultos mayores que no pueden trasladarse a la mancha urbana. “Hay personas que no sabían que necesitaban lentes o un aparato auditivo y cuando se les coloca, les cambia la vida”, afirmó.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

