Presuntamente ebrio derrapa, impacta auto y se estrella contra comercio en Saltillo

Dos vehículos resultaron con daños de consideración tras un choque registrado durante la madrugada en la colonia Magisterio Sección 38, donde uno de los conductores presuntamente manejaba en estado de ebriedad, en Saltillo.

De acuerdo con autoridades de Tránsito Municipal, el accidente ocurrió alrededor de las 02:40 horas, cuando un Volkswagen Jetta color rojo y un Chrysler blanco circulaban sobre el bulevar Felipe J. Mery con dirección al poniente.

