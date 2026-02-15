Presuntamente ebrio derrapa, impacta auto y se estrella contra comercio en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 15 febrero 2026
    Presuntamente ebrio derrapa, impacta auto y se estrella contra comercio en Saltillo
    Los dos vehículos terminaron proyectados contra un negocio en la colonia Magisterio Sección 38. MARTÍN ROJAS

Tras el choque, ambos conductores resultaron ilesos y salieron de sus vehículos sin requerir traslado hospitalario.

Dos vehículos resultaron con daños de consideración tras un choque registrado durante la madrugada en la colonia Magisterio Sección 38, donde uno de los conductores presuntamente manejaba en estado de ebriedad, en Saltillo.

De acuerdo con autoridades de Tránsito Municipal, el accidente ocurrió alrededor de las 02:40 horas, cuando un Volkswagen Jetta color rojo y un Chrysler blanco circulaban sobre el bulevar Felipe J. Mery con dirección al poniente.

TE PUEDE INTERESAR: Destroza ebrio conductor su auto al impactarse contra muro de contención, en Saltillo

$!El accidente ocurrió en una curva del bulevar Felipe J. Mery durante la madrugada.
El accidente ocurrió en una curva del bulevar Felipe J. Mery durante la madrugada. MARTÍN ROJAS

Al tomar una curva cercana al cruce con la calle Margarita Maza de Juárez, el conductor del Volkswagen presuntamente perdió el control del volante, impactó al Chrysler y provocó que ambas unidades se proyectaran contra un negocio ubicado en el sector.

Tras la colisión, los conductores descendieron de sus vehículos por su propio pie y no presentaron lesiones de consideración. Testigos que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo a través de grupos de seguridad de WhatsApp.

$!Las unidades fueron remolcadas a un corralón para el deslinde de responsabilidades.
Las unidades fueron remolcadas a un corralón para el deslinde de responsabilidades. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y procedieron con la detención del presunto responsable, quien presentaba aliento alcohólico. Ambas unidades fueron remolcadas a un corralón, mientras se deslindan responsabilidades ante el Ministerio Público de Asuntos Viales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Conductor Ebrio

Localizaciones


Saltillo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En 2025, México alcanzó 204 inversiones provenientes de 20 países, por un valor de 9 mil 263.89 millones de dólares.

Cuarto en inversión y segundo en empleos: el balance del sector automotriz de Coahuila
Coahuila está entre los estados que en 2026 no han registrado ningún contagio de sarampión.

Coahuila refuerza cerco contra el sarampión: suman 23 casos sospechosos
El edificio, construido en 1898, fue oficialmente nombrado recinto “Libertad, Igualdad y Fraternidad”. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA

Logia Masónica coahuilense refuerza su legado histórico: Develan placa en centenario templo de Saltillo
Augusto Ramos Melo aspira a dirigir la Canacar a nivel nacional.

El saltillense Augusto Ramos Melo se perfila para presidir CANACAR
¡Por fin...! Cita en el IMSS

¡Por fin...! Cita en el IMSS
Julio Scherer Ibarra: ¡Chuza!

Julio Scherer Ibarra: ¡Chuza!
Saltillo es la ciudad de Coahuila con más personas sancionadas por violencia contra las mujeres.

Coahuila acumula más de mil 500 personas sancionadas por violencia contra las mujeres

El nuevo plazo para parar labores por parte del sindicato administrativo de la UAAAN, es el 17 de abril, de no llegar a un acuerdo con Rectoría.

Saltillo: Se salva la Narro de huelga... por ahora