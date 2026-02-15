Presuntamente ebrio derrapa, impacta auto y se estrella contra comercio en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Tras el choque, ambos conductores resultaron ilesos y salieron de sus vehículos sin requerir traslado hospitalario.
Dos vehículos resultaron con daños de consideración tras un choque registrado durante la madrugada en la colonia Magisterio Sección 38, donde uno de los conductores presuntamente manejaba en estado de ebriedad, en Saltillo.
De acuerdo con autoridades de Tránsito Municipal, el accidente ocurrió alrededor de las 02:40 horas, cuando un Volkswagen Jetta color rojo y un Chrysler blanco circulaban sobre el bulevar Felipe J. Mery con dirección al poniente.
TE PUEDE INTERESAR: Destroza ebrio conductor su auto al impactarse contra muro de contención, en Saltillo
Al tomar una curva cercana al cruce con la calle Margarita Maza de Juárez, el conductor del Volkswagen presuntamente perdió el control del volante, impactó al Chrysler y provocó que ambas unidades se proyectaran contra un negocio ubicado en el sector.
Tras la colisión, los conductores descendieron de sus vehículos por su propio pie y no presentaron lesiones de consideración. Testigos que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo a través de grupos de seguridad de WhatsApp.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y procedieron con la detención del presunto responsable, quien presentaba aliento alcohólico. Ambas unidades fueron remolcadas a un corralón, mientras se deslindan responsabilidades ante el Ministerio Público de Asuntos Viales.