Presunto pleito desata incendio y deja en cenizas un tejabán en Saltillo
La vivienda estaba construida con materiales altamente inflamables, lo que provocó que el fuego se propagara rápidamente y causara pérdidas totales
Un incendio registrado la mañana de este jueves consumió en su totalidad un tejabán ubicado sobre la calle Abelardo Rodríguez, en la colonia La Peñita, en Saltillo.
De acuerdo con vecinos del sector, el domicilio era habitado por un joven identificado como Peter. Señalaron que durante la mañana arribó un sujeto al lugar, quien presuntamente le reclamó el robo de una bocina, situación que derivó en una discusión.
Tras el altercado, el individuo habría provocado el incendio al prender fuego al tejabán. Debido a que la vivienda estaba construida con materiales como madera, cartón y lámina, las llamas se propagaron con rapidez.
El joven logró salir del inmueble a tiempo y no presentó lesiones; sin embargo, la vivienda fue consumida en su totalidad. Habitantes de la colonia intentaron controlar el fuego con cubetas de agua mientras arribaban los cuerpos de emergencia.
Minutos después, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y lograron sofocar por completo el incendio. Asimismo, personal de la Policía Municipal tomó conocimiento de los hechos e informó que se realizarán las investigaciones correspondientes, además de que el afectado deberá presentar la denuncia ante la autoridad competente.