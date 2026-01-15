Presunto pleito desata incendio y deja en cenizas un tejabán en Saltillo

Saltillo
/ 15 enero 2026
    Presunto pleito desata incendio y deja en cenizas un tejabán en Saltillo
    Elementos del Cuerpo de Bomberos sofocaron las llamas en una vivienda construida con materiales frágiles. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La vivienda estaba construida con materiales altamente inflamables, lo que provocó que el fuego se propagara rápidamente y causara pérdidas totales

Un incendio registrado la mañana de este jueves consumió en su totalidad un tejabán ubicado sobre la calle Abelardo Rodríguez, en la colonia La Peñita, en Saltillo.

De acuerdo con vecinos del sector, el domicilio era habitado por un joven identificado como Peter. Señalaron que durante la mañana arribó un sujeto al lugar, quien presuntamente le reclamó el robo de una bocina, situación que derivó en una discusión.

$!La vivienda, hecha de madera, cartón y lámina, fue consumida en su totalidad por el incendio.
La vivienda, hecha de madera, cartón y lámina, fue consumida en su totalidad por el incendio. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras el altercado, el individuo habría provocado el incendio al prender fuego al tejabán. Debido a que la vivienda estaba construida con materiales como madera, cartón y lámina, las llamas se propagaron con rapidez.

$!El tejabán quedó reducido a cenizas tras el incendio registrado en la colonia La Peñita.
El tejabán quedó reducido a cenizas tras el incendio registrado en la colonia La Peñita. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El joven logró salir del inmueble a tiempo y no presentó lesiones; sin embargo, la vivienda fue consumida en su totalidad. Habitantes de la colonia intentaron controlar el fuego con cubetas de agua mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

Minutos después, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio y lograron sofocar por completo el incendio. Asimismo, personal de la Policía Municipal tomó conocimiento de los hechos e informó que se realizarán las investigaciones correspondientes, además de que el afectado deberá presentar la denuncia ante la autoridad competente.

