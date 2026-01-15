Presunto pleito desata incendio y deja en cenizas un tejabán en Saltillo

Un incendio registrado la mañana de este jueves consumió en su totalidad un tejabán ubicado sobre la calle Abelardo Rodríguez, en la colonia La Peñita, en Saltillo.

De acuerdo con vecinos del sector, el domicilio era habitado por un joven identificado como Peter. Señalaron que durante la mañana arribó un sujeto al lugar, quien presuntamente le reclamó el robo de una bocina, situación que derivó en una discusión.

