Saltillo: llega hombre sin vida a la estación de Bomberos en la colonia Guayulera

Saltillo
/ 15 enero 2026
    Saltillo: llega hombre sin vida a la estación de Bomberos en la colonia Guayulera
    Personal de la Fiscalía del Estado realizó las diligencias correspondientes en el lugar. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El hombre fue trasladado por familiares, quien ya no contaba con signos vitales; padecía cáncer de hígado y su muerte se atribuyó a causas naturales

Personal del Cuerpo de Bomberos tomó conocimiento del arribo de una persona sin vida a la estación ubicada en el cruce de las calles Miguel Negrete y Felipe Berriozábal, en la colonia Guayulera, la mañana de este jueves en Saltillo.

Alrededor de las 10:45 horas, elementos de la Policía Municipal fueron alertados a través de grupos de seguridad para acudir al lugar, donde se reportaban personas con actitud agresiva y un hombre inconsciente.

TE PUEDE INTERESAR: Derriba a motociclista y lo envía a un hospital tras quitarle el derecho de paso, en Saltillo

$!Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio tras el reporte de una persona inconsciente.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio tras el reporte de una persona inconsciente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al llegar al sitio, los oficiales fueron informados por personal de Bomberos que minutos antes había arribado un vehículo Volkswagen Jetta, color rojo, en el que trasladaban a un hombre inconsciente, identificado como José Luis ¨N¨, de 44 años de edad.

De acuerdo con el encargado del turno, los familiares señalaron que el hombre padecía cáncer de hígado. Indicaron además que las personas que mostraron una actitud agresiva lo hicieron luego de que se les informara que el hombre ya no presentaba signos vitales al arribar a la estación, retirándose del lugar antes de la llegada de la unidad policial.

$!Estación de Bomberos de la colonia Guayulera, donde fue trasladado un hombre que ya no presentaba signos vitales.
Estación de Bomberos de la colonia Guayulera, donde fue trasladado un hombre que ya no presentaba signos vitales. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente, acudió una ambulancia de la Secretaría de Salud, cuyo personal realizó la valoración correspondiente y confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales.

Minutos después, arribó personal de la Fiscalía General del Estado, que llevó a cabo las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde posteriormente sería entregado a los familiares para los trámites funerarios correspondientes.

Temas


Fallecimientos
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista

Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista

El presidente de la Canirac en Saltillo, Isidoro García, califica de arbitraria y abusiva la detención de Armando Castilla, director del Grupo VANGUARDIA.

‘Caso fabricado contra el director de VANGUARDIA evidencia corrupción’: Isidoro García, presidente de Canirac
Adán Augusto, nutriéndose

Adán Augusto, nutriéndose
true

A puerta cerrada, en Palacio eligen al ‘pez gordo’ de Morena
true

POLITICÓN: Fabricando delitos, así es como intenta amordazar a VANGUARDIA
true

Fiscalía de Nuevo León: ahora sí tiene un caso real
Vista aérea desde un vuelo entre los asentamientos de Ny-Alesund y Longyearbyen del accidentado terreno ártico del archipiélago noruego de Svalbard, al oeste del norte de Groenlandia.

La carrera por dominar la última frontera en el Ártico
Manifestantes en la capital iraní sostienen pancartas con mensajes políticos y fotografías de víctimas durante las recientes jornadas de descontento social.

Irán enfrenta una de sus represiones más mortíferas bajo un apagón informativo