Saltillo: llega hombre sin vida a la estación de Bomberos en la colonia Guayulera

Personal del Cuerpo de Bomberos tomó conocimiento del arribo de una persona sin vida a la estación ubicada en el cruce de las calles Miguel Negrete y Felipe Berriozábal, en la colonia Guayulera, la mañana de este jueves en Saltillo.

Alrededor de las 10:45 horas, elementos de la Policía Municipal fueron alertados a través de grupos de seguridad para acudir al lugar, donde se reportaban personas con actitud agresiva y un hombre inconsciente.

