Saltillo: llega hombre sin vida a la estación de Bomberos en la colonia Guayulera
El hombre fue trasladado por familiares, quien ya no contaba con signos vitales; padecía cáncer de hígado y su muerte se atribuyó a causas naturales
Personal del Cuerpo de Bomberos tomó conocimiento del arribo de una persona sin vida a la estación ubicada en el cruce de las calles Miguel Negrete y Felipe Berriozábal, en la colonia Guayulera, la mañana de este jueves en Saltillo.
Alrededor de las 10:45 horas, elementos de la Policía Municipal fueron alertados a través de grupos de seguridad para acudir al lugar, donde se reportaban personas con actitud agresiva y un hombre inconsciente.
Al llegar al sitio, los oficiales fueron informados por personal de Bomberos que minutos antes había arribado un vehículo Volkswagen Jetta, color rojo, en el que trasladaban a un hombre inconsciente, identificado como José Luis ¨N¨, de 44 años de edad.
De acuerdo con el encargado del turno, los familiares señalaron que el hombre padecía cáncer de hígado. Indicaron además que las personas que mostraron una actitud agresiva lo hicieron luego de que se les informara que el hombre ya no presentaba signos vitales al arribar a la estación, retirándose del lugar antes de la llegada de la unidad policial.
Posteriormente, acudió una ambulancia de la Secretaría de Salud, cuyo personal realizó la valoración correspondiente y confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales.
Minutos después, arribó personal de la Fiscalía General del Estado, que llevó a cabo las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde posteriormente sería entregado a los familiares para los trámites funerarios correspondientes.