Primer descenso de temperatura pone en alerta a Saltillo
Protección Civil mantiene seis albergues listos y acciones preventivas ante el deceso de temperatura, sin necesidad de alerta especial
La llegada del primer descenso de temperatura a Saltillo, registró temperaturas mínimas de 6 grados Celsius, activó la preparación del Plan Operativo Invernal del municipio, aunque la autoridad descartó la necesidad de emitir una alerta especial por el momento.
Francisco Martínez Ávalos, responsable de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, explicó que el nivel de frío actual no es severo y busca evitar la desensibilización ciudadana.
“Esto se hace con motivo de que, cuando lleguen los primeros frentes fríos que estén alrededor de los 5° o entre 0 y 5°, se hacen avisos especiales para no... estar llenando a la gente con información y el día que llega el verdadero frente frío tal vez no le presten atención”, señaló Martínez Ávalos.
El funcionario confirmó que la ciudad ya cuenta con la infraestructura de apoyo lista para operar.
“Los albergues están disponibles: seis albergues en la ciudad de Saltillo que nos apoyan cuando hay alguna necesidad. No fue este el caso de este frente frío, pero bueno, ya estamos ensayando para el próximo invierno 2025-2026”, comentó el titular de Protección Civil.
De hecho, el operativo formal de invierno inicia con las condiciones reportadas. “Pues prácticamente con la llegada del primer frente frío que se encuentra en esas condiciones que te comento, el trabajo que estamos haciendo en Protección Civil y Bomberos de Saltillo es estar listos”, enfatizó el responsable.
La preparación incluye una respuesta inmediata al pronóstico del tiempo para garantizar la seguridad de los ciudadanos más vulnerables.
“Es decir, 24, 48 y hasta 72 horas antes de que llegue un frente frío se mueve a preparar de alguna manera los albergues, a acercar ya cobertores, a ofrecer bebidas calientes y traslados a los indigentes que puedan estar en nuestra ciudad. Todavía no es el momento”, detalló.
Respecto a las comunidades rurales, el titular de Protección Civil mencionó que no se han recibido reportes de traslados necesarios en las últimas horas.
“En el área rural, hay la ventaja de que, en su gran mayoría, las viviendas cuentan con chimenea en su interior y disponen de leña para mantener el calor interno en los hogares”, concluyó.