Primer descenso de temperatura pone en alerta a Saltillo

La llegada del primer descenso de temperatura a Saltillo, registró temperaturas mínimas de 6 grados Celsius, activó la preparación del Plan Operativo Invernal del municipio, aunque la autoridad descartó la necesidad de emitir una alerta especial por el momento. Francisco Martínez Ávalos, responsable de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, explicó que el nivel de frío actual no es severo y busca evitar la desensibilización ciudadana. “Esto se hace con motivo de que, cuando lleguen los primeros frentes fríos que estén alrededor de los 5° o entre 0 y 5°, se hacen avisos especiales para no... estar llenando a la gente con información y el día que llega el verdadero frente frío tal vez no le presten atención”, señaló Martínez Ávalos.

El funcionario confirmó que la ciudad ya cuenta con la infraestructura de apoyo lista para operar. “Los albergues están disponibles: seis albergues en la ciudad de Saltillo que nos apoyan cuando hay alguna necesidad. No fue este el caso de este frente frío, pero bueno, ya estamos ensayando para el próximo invierno 2025-2026”, comentó el titular de Protección Civil. De hecho, el operativo formal de invierno inicia con las condiciones reportadas. “Pues prácticamente con la llegada del primer frente frío que se encuentra en esas condiciones que te comento, el trabajo que estamos haciendo en Protección Civil y Bomberos de Saltillo es estar listos”, enfatizó el responsable. La preparación incluye una respuesta inmediata al pronóstico del tiempo para garantizar la seguridad de los ciudadanos más vulnerables.