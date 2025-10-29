Coahuila, en el ranking de los 5 estados con mayor crecimiento económico en el 2º trimestre de 2025
A tasa anual, el estado registra un retroceso de 1.2 por ciento en su actividad económica frente al segundo trimestre de 2024
Coahuila figura en el ranking de las cinco entidades del país con mayor incremento en su actividad económica durante el segundo trimestre de 2025.
En la serie desestacionalizada y de tendencia-ciclo de la actividad económica del estado, que comprende del primer trimestre de 2021 al segundo de 2025 (índice 2018=100), se advierte un repunte que apenas rebasa los niveles de 2021.
En su Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) destaca a Hidalgo, Michoacán y Guanajuato, con los mayores porcentajes de crecimiento.
Los aumentos en dicho periodo, con cifras ajustadas por estacionalidad, se estiman en 3.1, 3.0 y 2.9 por ciento, respectivamente, seguidos de un 2.6 por ciento en el caso de Nuevo León y de 2.4 por ciento en lo que corresponde a Coahuila.
También de abril a junio del año en curso, las tres entidades que registraron los mayores porcentajes de expansión anualizados fueron: Hidalgo (7.1 por ciento), Guanajuato (4.5 por ciento) y Nuevo León (4.2 por ciento).
En cuanto a la evolución de la economía coahuilense, la variación porcentual real frente al primer trimestre de 2025 fue de 2.4 por ciento, y con relación al segundo trimestre de 2024 se calcula en -1.2 por ciento.
A tasa anual, los estados de Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Michoacán y Tamaulipas reportaron los mayores avances en su actividad económica, refiere el informe del Inegi.