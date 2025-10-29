Coahuila, en el ranking de los 5 estados con mayor crecimiento económico en el 2º trimestre de 2025

Coahuila
/ 29 octubre 2025
    Coahuila, en el ranking de los 5 estados con mayor crecimiento económico en el 2º trimestre de 2025
    Nuevo León y Coahuila registran aumentos importantes en su actividad económica ajustada por estacionalidad. FOTO: DAVID GUILLÉN PATIÑO/ VANGUARDIA

A tasa anual, el estado registra un retroceso de 1.2 por ciento en su actividad económica frente al segundo trimestre de 2024

Coahuila figura en el ranking de las cinco entidades del país con mayor incremento en su actividad económica durante el segundo trimestre de 2025.

En la serie desestacionalizada y de tendencia-ciclo de la actividad económica del estado, que comprende del primer trimestre de 2021 al segundo de 2025 (índice 2018=100), se advierte un repunte que apenas rebasa los niveles de 2021.

$!El Inegi reporta un repunte de 2.4 por ciento en la actividad económica del estado durante el segundo trimestre de 2025.
El Inegi reporta un repunte de 2.4 por ciento en la actividad económica del estado durante el segundo trimestre de 2025. FOTO: DAVID GUILLÉN PATIÑO/ VANGUARDIA

En su Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) destaca a Hidalgo, Michoacán y Guanajuato, con los mayores porcentajes de crecimiento.

Los aumentos en dicho periodo, con cifras ajustadas por estacionalidad, se estiman en 3.1, 3.0 y 2.9 por ciento, respectivamente, seguidos de un 2.6 por ciento en el caso de Nuevo León y de 2.4 por ciento en lo que corresponde a Coahuila.

$!La economía coahuilense muestra variaciones positivas respecto al trimestre anterior, pese a una caída anual de 1.2 por ciento.
La economía coahuilense muestra variaciones positivas respecto al trimestre anterior, pese a una caída anual de 1.2 por ciento. FOTO: DAVID GUILLÉN PATIÑO/ VANGUARDIA

También de abril a junio del año en curso, las tres entidades que registraron los mayores porcentajes de expansión anualizados fueron: Hidalgo (7.1 por ciento), Guanajuato (4.5 por ciento) y Nuevo León (4.2 por ciento).

En cuanto a la evolución de la economía coahuilense, la variación porcentual real frente al primer trimestre de 2025 fue de 2.4 por ciento, y con relación al segundo trimestre de 2024 se calcula en -1.2 por ciento.

A tasa anual, los estados de Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Michoacán y Tamaulipas reportaron los mayores avances en su actividad económica, refiere el informe del Inegi.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

