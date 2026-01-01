Primer nacimiento de 2026 en el Hospital General de Saltillo... ¡es una niña!

Saltillo
/ 1 enero 2026
    Primer nacimiento de 2026 en el Hospital General de Saltillo... ¡es una niña!
    La recién nacida nació por parto natural y presentó peso y talla dentro de parámetros normales. FOTO: ARCHIVO

A los primeros 58 minutos de 2026, la Secretaría de Salud de Coahuila registró el nacimiento del primer bebé del año

La Secretaría de Salud de Coahuila informó que, a los primeros 58 minutos del año, se registró el nacimiento del primer bebé saltillense del 2026.

Se trata de una niña que nació en el Hospital General de Saltillo a las 00:58 horas, mediante parto natural, en las salas de maternidad del nosocomio perteneciente a la red estatal de salud pública.

TE PUEDE INTERESAR: En enero, paga tu predial en Saltillo con descuento y gana hasta 100 mil pesos

La madre, Esmeralda, de 39 años, dio a luz sin complicaciones. La recién nacida presentó una estatura de 50 centímetros y un peso de tres kilos con 250 gramos.

Este nacimiento ocurrió casi una hora antes que el primer alumbramiento registrado en Saltillo durante 2025, cuando el primer bebé del año nació a las 01:32 horas de la madrugada.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, este es el primer nacimiento contabilizado en la capital coahuilense durante 2026, considerando únicamente los registros de las salas de parto del sistema de salud pública del Gobierno de Coahuila.

Temas


Año Nuevo

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Secretaría de Salud

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El termómetro marcó cinco grados centígrados en sectores cercanos a la sierra, donde familias salieron de sus tejabanes para buscar calor alrededor de fogatas improvisadas.

El frío cala más hondo en los tejabanes cercanos a la sierra de Saltillo
Autoridades estatales informaron que, pese a que el chofer fue detenido y el accidente dejó al menos 10 personas lesionadas, hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal por parte de los afectados.

Sin denuncias por accidente de la ruta 7A embestida por el tren en Saltillo: FGE sigue a la espera
true

Interoceánico, Zambada, Arriaga o el fin de una visión de Estado
Autoridades de Protección Civil mantienen operativos en mercados sobre ruedas y acciones coordinadas con la Policía Cibernética para detectar la comercialización ilegal de pirotecnia en línea.

Venta de pirotecnia persiste en Saltillo a través de redes sociales
Sobre durmientes podridos

Sobre durmientes podridos
Elementos de Protección Civil y Bomberos de Saltillo recorren cruceros y zonas de alta afluencia para detectar y retirar la venta ilegal de pirotecnia durante la temporada decembrina.

Aseguran 5 kilos de pirotecnia en Saltillo; vigilarán venta en redes sociales

El Museo de las Aves de Saltillo advirtió que la pirotecnia genera estrés extremo en aves y mascotas domésticas, lo que puede provocar desorientación, huida y, en casos graves, la muerte.

Museo de las Aves de Saltillo advierte riesgos para aves por uso de pirotecnia en fin de año
true

Mi unicornio azul ayer se me perdió