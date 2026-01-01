Primer nacimiento de 2026 en el Hospital General de Saltillo... ¡es una niña!

La Secretaría de Salud de Coahuila informó que, a los primeros 58 minutos del año, se registró el nacimiento del primer bebé saltillense del 2026.

Se trata de una niña que nació en el Hospital General de Saltillo a las 00:58 horas, mediante parto natural, en las salas de maternidad del nosocomio perteneciente a la red estatal de salud pública.

TE PUEDE INTERESAR: En enero, paga tu predial en Saltillo con descuento y gana hasta 100 mil pesos

La madre, Esmeralda, de 39 años, dio a luz sin complicaciones. La recién nacida presentó una estatura de 50 centímetros y un peso de tres kilos con 250 gramos.

Este nacimiento ocurrió casi una hora antes que el primer alumbramiento registrado en Saltillo durante 2025, cuando el primer bebé del año nació a las 01:32 horas de la madrugada.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, este es el primer nacimiento contabilizado en la capital coahuilense durante 2026, considerando únicamente los registros de las salas de parto del sistema de salud pública del Gobierno de Coahuila.