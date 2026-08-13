Primera edición de Perrunners 2026 llevará apoyo animal al Bosque Urbano de Saltillo

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Saltillo
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    Primera edición de Perrunners 2026 llevará apoyo animal al Bosque Urbano de Saltillo
    Perrunners 2026 llevará una jornada de convivencia y apoyo animal al Bosque Urbano de Saltillo, el domingo 23 de agosto. ARCHIVO

El encuentro tendrá un donativo de 100 pesos e incluirá pulsera y medalla para los participantes

Una jornada dedicada a los animales sin hogar llegará este domingo 23 de agosto al Bosque Urbano Ejército Mexicano, de Saltillo, Coahuila, con la primera edición de Perrunners 2026, una actividad que busca reunir a personas y mascotas para caminar y apoyar acciones de protección animal.

La convocatoria fue difundida por organizaciones dedicadas al rescate y bienestar de perros, bajo el lema “Ellos no cuentan kilómetros. Cuentan contigo”. El encuentro se realizará en la Etapa 1 del parque, de las 12:00 a las 18:00 horas, y contempla una caminata recreativa como parte de las actividades.

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La participación tendrá un donativo de 100 pesos e incluye una pulsera y una medalla. La propuesta no está planteada como una competencia deportiva, sino como una convivencia para sensibilizar sobre el abandono y promover el apoyo a perros que todavía esperan una oportunidad de encontrar hogar.

El Bosque Urbano Ejército Mexicano será el punto de reunión para esta actividad. El espacio, ubicado en el Nuevo Centro Metropolitano, es uno de los principales sitios recreativos de Saltillo y ha sido utilizado para jornadas comunitarias, ambientales y de convivencia.

$!El Bosque Urbano Ejército Mexicano será escenario de esta jornada dedicada al bienestar de los perros.
El Bosque Urbano Ejército Mexicano será escenario de esta jornada dedicada al bienestar de los perros. CORTESÍA

La jornada también busca convertir la participación ciudadana en respaldo directo para las organizaciones que trabajan con animales rescatados. La invitación está dirigida a quienes quieran caminar, convivir y sumarse a una causa relacionada con el bienestar animal.

Perrunners 2026 se realizará el mismo domingo en que Saltillo tendrá otras actividades deportivas, aunque la jornada animal tendrá un objetivo distinto: reunir a la comunidad alrededor de los perros que necesitan alimento, atención, adopción y una segunda oportunidad.

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Animales
Eventos
protección de animales

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

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