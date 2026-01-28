Programa antigrafiti mejora imagen urbana del Centro Histórico de Saltillo

Con el objetivo de preservar el patrimonio histórico, mejorar la imagen urbana y fortalecer la convivencia social, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene de forma permanente acciones para eliminar pintas y grafiti en fachadas de viviendas y comercios del Centro Histórico, como parte de la estrategia impulsada por el alcalde Javier Díaz González.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos en distintos tramos de calles como Manuel Pérez Treviño y Prolongación Cuauhtémoc, donde se retiraron grafitis para conservar en buen estado los inmuebles con valor histórico y arquitectónico.

TE PUEDE INTERESAR: Reitera Alcalde de Saltillo coordinación total en materia de seguridad

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas labores no solo evitan el deterioro de los edificios y protegen la identidad cultural de esta zona emblemática de la capital coahuilense, sino que también contribuyen a generar entornos más ordenados y atractivos para habitantes y visitantes.

“El programa antigrafiti impacta de manera positiva en la actividad turística y comercial, al mejorar la imagen urbana, incrementar la afluencia de visitantes y fortalecer la economía local”, destacó el presidente municipal, al tiempo que subrayó que un Centro Histórico bien cuidado incrementa la percepción de seguridad y fomenta el respeto por los espacios públicos y privados.