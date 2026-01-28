Programa antigrafiti mejora imagen urbana del Centro Histórico de Saltillo
Las acciones forman parte de un trabajo integral que incluye rehabilitación y limpieza urbana
Con el objetivo de preservar el patrimonio histórico, mejorar la imagen urbana y fortalecer la convivencia social, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene de forma permanente acciones para eliminar pintas y grafiti en fachadas de viviendas y comercios del Centro Histórico, como parte de la estrategia impulsada por el alcalde Javier Díaz González.
Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos en distintos tramos de calles como Manuel Pérez Treviño y Prolongación Cuauhtémoc, donde se retiraron grafitis para conservar en buen estado los inmuebles con valor histórico y arquitectónico.
El alcalde Javier Díaz González señaló que estas labores no solo evitan el deterioro de los edificios y protegen la identidad cultural de esta zona emblemática de la capital coahuilense, sino que también contribuyen a generar entornos más ordenados y atractivos para habitantes y visitantes.
“El programa antigrafiti impacta de manera positiva en la actividad turística y comercial, al mejorar la imagen urbana, incrementar la afluencia de visitantes y fortalecer la economía local”, destacó el presidente municipal, al tiempo que subrayó que un Centro Histórico bien cuidado incrementa la percepción de seguridad y fomenta el respeto por los espacios públicos y privados.
Por su parte, Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro, explicó que estas acciones forman parte de un trabajo integral que se desarrolla en la Zona Centro, el cual incluye la rehabilitación de banquetas y fachadas, el retiro de cableado en desuso, así como la limpieza profunda de calles y espacios públicos.
Espacios más limpios y seguros
De manera paralela, el Gobierno Municipal realizó trabajos de limpieza profunda y retiro de basura y desechos orgánicos en el paso peatonal ubicado sobre el arroyo que divide a las colonias El Álamo y Ricardo Flores Magón, al surponiente de la ciudad, con el fin de proteger la seguridad de la ciudadanía y mantener en buenas condiciones los espacios públicos.
En el punto, localizado entre las calles 2, 13 y Práxedis Guerrero, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable retiraron residuos acumulados que representaban un riesgo para la salud y la integridad de las y los vecinos.
Estas labores permitieron garantizar un cruce seguro para peatones, mantener libre el cauce del arroyo y eliminar focos de contaminación que generan malos olores y la proliferación de insectos y fauna nociva, fortaleciendo además la conectividad entre ambas colonias.
Asimismo, cuadrillas municipales reforzaron las acciones de limpieza y mantenimiento en el camellón central y laterales del bulevar Francisco Coss, en el tramo comprendido entre los bulevares Isidro López Zertuche y Nazario S. Ortiz Garza. A la par, brigadas de “Aquí Andamos” trabajaron en la rehabilitación del sistema de riego automático de las áreas verdes del Paseo de la Reforma.
El Ayuntamiento de Saltillo reiteró su compromiso de seguir trabajando por una ciudad ordenada, limpia y segura, con espacios públicos que reflejen el orgullo y la historia de las y los saltillenses, e invitó a la ciudadanía a reportar servicios públicos a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08.