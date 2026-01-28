Reitera Alcalde de Saltillo coordinación total en materia de seguridad

SALTILLO, COAH.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reiteró su compromiso de mantener un trabajo coordinado en materia de seguridad con los tres órdenes de gobierno, al participar en la Mesa Regional para la Construcción de la Paz y Seguridad, celebrada en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería.

Durante su intervención, el presidente municipal subrayó que la seguridad continúa siendo una prioridad tanto para el gobernador Manolo Jiménez Salinas como para el Gobierno Municipal de Saltillo, lo que ha permitido consolidar a la capital coahuilense como una de las ciudades más seguras del país, de acuerdo con los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Para el gobernador Manolo Jiménez Salinas y para nosotros la seguridad es y seguirá siendo la prioridad, y para eso trabajamos todos los días. Hoy podemos decir que Saltillo se sigue consolidando como la capital más segura del país”, expresó Javier Díaz González.

El alcalde destacó la estrecha coordinación que se mantiene con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, acciones que han permitido mantener indicadores positivos en materia de seguridad.