Programa ‘Aquí Andamos’ fortalece imagen urbana y calidad de vida en Saltillo

Con el propósito de elevar la calidad de vida de las y los saltillenses, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, intensificó las acciones de limpieza profunda en callejones y espacios públicos, considerados puntos clave para la movilidad, la seguridad y la convivencia cotidiana en las colonias. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos integrales en el fraccionamiento Mirasierra, al oriente de la ciudad, donde se retiraron basura, escombro y desechos inorgánicos acumulados en callejones ubicados entre las calles 2 y 4, así como entre el bulevar Mirasierra y las calles 29 y 27. TE PUEDE INTERESAR: Bajará a 1 grado la temperatura en Saltillo; autoridades se mantienen alerta

Estas labores permiten prevenir riesgos a la salud pública, al evitar la proliferación de fauna nociva y focos de infección, además de mejorar la seguridad al incrementar la visibilidad y facilitar el tránsito peatonal. Asimismo, contribuyen a fortalecer la imagen urbana mediante la recuperación de espacios limpios, ordenados y dignos para las y los vecinos. Como parte de una estrategia integral de cuidado ambiental y corresponsabilidad ciudadana, el Ayuntamiento informó que se trabaja en la limpieza de alrededor de 266 callejones y pasillos en colonias y barrios como Vicente Guerrero, Morelos, Zapalinamé, Miguel Hidalgo, entre otros sectores de la ciudad.

De manera paralela, por instrucción del alcalde Javier Díaz, cuadrillas municipales realizaron acciones permanentes de mantenimiento en áreas verdes y plazas públicas, como el Parque Recreativo Los Ojitos, ubicado en la colonia República Poniente, donde se efectuaron labores de deshierbe, poda preventiva, retiro de basura y barrido general. Además, el Gobierno de Saltillo reforzó los trabajos de rehabilitación del alumbrado público en la calle 14, entre los bulevares Cedros y Mirasierra, en el fraccionamiento Real del Sol III, con el fin de incrementar la seguridad en la zona.