Programa ‘Aquí Andamos’ fortalece imagen urbana y calidad de vida en Saltillo

Saltillo
/ 10 enero 2026
    Programa ‘Aquí Andamos’ fortalece imagen urbana y calidad de vida en Saltillo
    Las acciones de retiro de basura y escombro buscan prevenir riesgos sanitarios y mejorar la seguridad en zonas habitacionales. FOTO: CORTESÍA

A través del proyecto municipal se busca mejorar la seguridad, la salud pública y la calidad de vida de las familias en distintos sectores de la ciudad

Con el propósito de elevar la calidad de vida de las y los saltillenses, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, intensificó las acciones de limpieza profunda en callejones y espacios públicos, considerados puntos clave para la movilidad, la seguridad y la convivencia cotidiana en las colonias.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos integrales en el fraccionamiento Mirasierra, al oriente de la ciudad, donde se retiraron basura, escombro y desechos inorgánicos acumulados en callejones ubicados entre las calles 2 y 4, así como entre el bulevar Mirasierra y las calles 29 y 27.

$!Cuadrillas municipales llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en áreas verdes del Parque Recreativo Los Ojitos, en la colonia República Poniente.
Cuadrillas municipales llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en áreas verdes del Parque Recreativo Los Ojitos, en la colonia República Poniente. FOTO: CORTESÍA

Estas labores permiten prevenir riesgos a la salud pública, al evitar la proliferación de fauna nociva y focos de infección, además de mejorar la seguridad al incrementar la visibilidad y facilitar el tránsito peatonal. Asimismo, contribuyen a fortalecer la imagen urbana mediante la recuperación de espacios limpios, ordenados y dignos para las y los vecinos.

Como parte de una estrategia integral de cuidado ambiental y corresponsabilidad ciudadana, el Ayuntamiento informó que se trabaja en la limpieza de alrededor de 266 callejones y pasillos en colonias y barrios como Vicente Guerrero, Morelos, Zapalinamé, Miguel Hidalgo, entre otros sectores de la ciudad.

$!El Gobierno de Saltillo reforzó la rehabilitación del alumbrado público y la limpieza en vialidades como el bulevar Fundadores para mejorar la seguridad vial.
El Gobierno de Saltillo reforzó la rehabilitación del alumbrado público y la limpieza en vialidades como el bulevar Fundadores para mejorar la seguridad vial. FOTO: CORTESÍA

De manera paralela, por instrucción del alcalde Javier Díaz, cuadrillas municipales realizaron acciones permanentes de mantenimiento en áreas verdes y plazas públicas, como el Parque Recreativo Los Ojitos, ubicado en la colonia República Poniente, donde se efectuaron labores de deshierbe, poda preventiva, retiro de basura y barrido general.

Además, el Gobierno de Saltillo reforzó los trabajos de rehabilitación del alumbrado público en la calle 14, entre los bulevares Cedros y Mirasierra, en el fraccionamiento Real del Sol III, con el fin de incrementar la seguridad en la zona.

$!Brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron limpieza profunda en callejones del fraccionamiento Mirasierra, al oriente de Saltillo.
Brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron limpieza profunda en callejones del fraccionamiento Mirasierra, al oriente de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

A estas acciones se sumó la limpieza general del bulevar Fundadores, en el tramo comprendido entre el distribuidor vial El Sarape y el bulevar Santa Lucía, en la colonia Misión Cerritos, retirando desechos que representaban un riesgo para automovilistas.

El Ayuntamiento reiteró que la ciudadanía puede reportar servicios públicos a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, como parte del compromiso de mantener una ciudad más limpia, ordenada y segura.

