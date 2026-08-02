Programa ‘Rueda por tu vida’ llega a estudiantes universitarios en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, extendió el programa gratuito para motociclistas “Rueda por tu vida” a instituciones de educación superior, con el propósito de fortalecer la cultura vial entre los jóvenes y prevenir accidentes. Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, este programa, a cargo de la Subdirección de Tránsito y Vialidad, se mantiene de forma permanente y busca acercar capacitación teórico-práctica a un mayor número de motociclistas.

Como parte de esta estrategia, el curso fue impartido por primera vez en la Universidad Carolina, donde estudiantes recibieron información sobre el Reglamento de Tránsito, medidas preventivas para una conducción segura y revisión de motocicletas y cascos, además de participar en un circuito cerrado para motociclistas. La titular de la Subdirección de Tránsito y Vialidad, Zulema Banda Alemán, informó que el programa se desarrolló en coordinación con la Federación de Policías y Oficiales Motociclistas de Coahuila y adelantó que continuará llevándose a otras instituciones de educación superior.

“La Universidad Carolina fue la primera a la que visitamos con este programa. Aunque próximamente regresaremos a nuestra sede original, el Biblioparque Norte, los invitados principales serán estudiantes de otra universidad”, señaló.

La funcionaria destacó que, desde su creación en agosto de 2025, “Rueda por tu vida” ha invitado a todas las personas motociclistas interesadas a participar en este curso gratuito, el cual combina teoría y práctica para fomentar una conducción responsable. Asimismo, aclaró que, aunque el programa se extenderá a las universidades, continuará abierto al público en general. Las personas interesadas en participar pueden solicitar información a través del teléfono 844-290-2179.