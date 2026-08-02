Programa ‘Rueda por tu vida’ llega a estudiantes universitarios en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Programa ‘Rueda por tu vida’ llega a estudiantes universitarios en Saltillo
    La Universidad Carolina fue la primera institución en recibir el curso. CORTESÍA

La capacitación es impulsada por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, extendió el programa gratuito para motociclistas “Rueda por tu vida” a instituciones de educación superior, con el propósito de fortalecer la cultura vial entre los jóvenes y prevenir accidentes.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, este programa, a cargo de la Subdirección de Tránsito y Vialidad, se mantiene de forma permanente y busca acercar capacitación teórico-práctica a un mayor número de motociclistas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/aprovecha-saltillo-ultimos-dias-para-pagar-recargos-en-predial-a-un-peso-por-ano-IM22485094

Como parte de esta estrategia, el curso fue impartido por primera vez en la Universidad Carolina, donde estudiantes recibieron información sobre el Reglamento de Tránsito, medidas preventivas para una conducción segura y revisión de motocicletas y cascos, además de participar en un circuito cerrado para motociclistas.

La titular de la Subdirección de Tránsito y Vialidad, Zulema Banda Alemán, informó que el programa se desarrolló en coordinación con la Federación de Policías y Oficiales Motociclistas de Coahuila y adelantó que continuará llevándose a otras instituciones de educación superior.

$!El programa busca fortalecer la cultura vial y prevenir accidentes en motocicleta.
El programa busca fortalecer la cultura vial y prevenir accidentes en motocicleta. CORTESÍA

“La Universidad Carolina fue la primera a la que visitamos con este programa. Aunque próximamente regresaremos a nuestra sede original, el Biblioparque Norte, los invitados principales serán estudiantes de otra universidad”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/sin-dar-un-paso-atras-se-mantendra-coordinacion-en-seguridad-alcalde-de-saltillo-DB22456432

La funcionaria destacó que, desde su creación en agosto de 2025, “Rueda por tu vida” ha invitado a todas las personas motociclistas interesadas a participar en este curso gratuito, el cual combina teoría y práctica para fomentar una conducción responsable.

Asimismo, aclaró que, aunque el programa se extenderá a las universidades, continuará abierto al público en general. Las personas interesadas en participar pueden solicitar información a través del teléfono 844-290-2179.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura Vial
Educación

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Prensa libre = libre empresa ≠ IA

Prensa libre = libre empresa ≠ IA
CUARTOSCURO

Territorium Life: La empresa que metió en problemas a la UNAM y próximamente al gobierno
true

Saltillo: La trampa del éxito... 449 años después

Imagen creada a través de la inteligencia artificial que ilustra el ecosistema de IA en torno a G42 construido por los Emiratos Árabes Unidos.

El impulso del Golfo hacia una gobernanza basada en IA
Imagen creada a través de la inteligencia artificial que representa a una persona pidiendo apoyo psicológico a un chatbot.

El terapeuta que llevamos en el bolsillo
true

El oído absoluto de la literatura: grandes prosistas en el reino del sonido I
true

100 años de la guerra cristera

true

Manganitas ∙ AFA