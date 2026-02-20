Pronnif Saltillo pide no dar dinero a menores en cruceros

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) en Saltillo pidió a la ciudadanía evitar dar dinero a menores que piden en la vía pública, al advertir que esta práctica propicia que continúen en la calle y puede encubrir situaciones de riesgo o explotación.

La titular de la dependencia, Patricia Moreno, señaló que la presencia de niñas y niños en cruceros se concentra principalmente en la zona norte de la ciudad, donde dijo hay mayor flujo económico. “Sí, porque es donde hay más dinero, entonces ellos se van a esos lugares”.

Comentó que, en la mayoría de los casos, se trata de menores de corta edad, ya que son quienes generan mayor empatía en la ciudadanía.

“Estamos hablando de 8 años hacia abajo. Es lo que más le llama la atención a la gente y más fácilmente puedes dar dinero”, indicó.

Ante esta situación, reiteró que la recomendación principal es no entregar dinero, ya que con ello se incentiva que permanezcan en la vía pública.

“La recomendación es no dar dinero. Tú les das, ellos se quedan ahí. No les das, pues no van a estar ahí. Comida no quieren, despensa no quieren; ellos lo que quieren es el dinero”, agregó.

Moreno dijo que, cuando se detecta a un menor en estas condiciones, personal de Pronnif se acerca para verificar su situación familiar y hacer recomendaciones a los adultos responsables.

En los casos en que el niño es recurrente con una persona o se detectan irregularidades, la dependencia procede a llevar el caso a la oficina para tomar datos y dar seguimiento.

“Lo que revisamos son sus documentos y se les hacen recomendaciones. Lo que nos alarma es que efectivamente sea tu hijo, que no traigan niños que no sean suyos”, explicó.

Agregó que en ocasiones los menores son llevados por familiares bajo el argumento de visitas o vacaciones, pero terminan pidiendo dinero en la vía pública.

“Dicen: ‘lo traigo de vacaciones’, pero lo trae a pedir dinero. Entonces ahí sí se lleva a la oficina, se hacen recomendaciones y se toman todos los datos de esas personas”, señaló.

Como referencia, informó que en diciembre pasado la dependencia registró 80 atenciones relacionadas con niñas y niños en situación de riesgo, incluyendo casos en cruceros, menores caminando solos o detectados sin supervisión en sus viviendas.