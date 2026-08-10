UAdeC abre inscripciones para talleres culturales en Saltillo

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    UAdeC abre inscripciones para talleres culturales en Saltillo
    Las inscripciones para los talleres se llevan a cabo en el Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López”. VANGUARDIA

La oferta incluye fotografía, guitarra, creación literaria, serigrafía, sastrería y un curso sobre identidad y pensamiento histórico

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través del Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López”, en Saltillo, perteneciente a la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, abrió las inscripciones para una nueva oferta de talleres dirigida a adolescentes y adultos, así como a personas interesadas en desarrollar habilidades artísticas y culturales.

El programa contempla los cursos de Fotografía, Creación Literaria, Guitarra, Introducción a la Sastrería, Serigrafía y “¿Quién te dijo quién debes de ser? De la antigüedad al presente, del ser al quiero ser”.

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El taller de Fotografía será impartido por Victoria López y comenzará el 26 de agosto. Las sesiones se realizarán los miércoles, de 17:00 a 19:00 horas, de agosto a noviembre.

La fotógrafa y maestra de arte, radicada en Saltillo, enfocará el contenido en fotografía básica, composición, iluminación, retrato, fotografía de producto y edición. Para participar es necesario contar con cámara fotográfica y computadora portátil.

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La inscripción tiene un costo único de 350 pesos y la mensualidad será de 200 pesos.

OPCIONES PARA DESARROLLAR HABILIDADES ARTÍSTICAS

El taller de Guitarra, a cargo de David Ortiz, está dirigido a personas de todas las edades y niveles, desde quienes comienzan en el instrumento hasta músicos con experiencia que buscan perfeccionar su técnica.

Las clases iniciarán el 24 de agosto y se impartirán lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 20:00 horas. La mensualidad será de mil pesos.

Durante el curso, los participantes desarrollarán conocimientos prácticos y teóricos para interpretar distintos géneros, comprender el lenguaje musical y mejorar su ejecución.

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La oferta también incluye el Taller de Creación Literaria, impartido por la doctora Patricia Valdés, que comenzará el 25 de agosto. El costo de inscripción es de 350 pesos y el pago semestral asciende a mil 200 pesos. Para solicitar información se encuentra disponible el WhatsApp (844) 198 12 72.

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En el caso del taller de Serigrafía, impartido por Elías López, la inscripción cuesta 350 pesos y la mensualidad es de 400 pesos, sin incluir materiales. Las sesiones se desarrollarán los miércoles, de 17:00 a 19:00 horas.

SASTRERÍA Y REFLEXIÓN COMPLETAN LA OFERTA

El curso Introducción a la Sastrería. Confección Integral del Traje de Caballero comenzará el martes 25 de agosto. Las sesiones serán los martes y jueves, de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 14:00 horas.

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La inscripción tiene un costo de 350 pesos y la colegiatura mensual será de mil 600 pesos.

Asimismo, la doctora Paty Valdés impartirá el taller “¿Quién te dijo quién debes de ser? De la antigüedad al presente, del ser al quiero ser”, que comenzará el 25 de agosto, de 17:00 a 19:00 horas.

La inscripción tendrá un costo de 300 pesos y el curso será de mil 200 pesos.

Las personas interesadas pueden acudir al Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López”, ubicado en calle Ramos Arizpe número 229, Zona Centro, en Saltillo, para realizar su inscripción.

Para solicitar información adicional está disponible el teléfono (844) 410 32 03, de martes a sábado, de 10:00 a 18:00 horas.

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