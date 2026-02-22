Proponen parque hídrico y sistemas de captación de lluvia para Saltillo
La doctora Karla Montoya es fundadora y coordinadora de Ecosteam, iniciativa que impulsa el lema ‘ayudamos a la lluvia a encontrar su camino’
La doctora Karla Montoya, ingeniera en materiales egresada del Instituto Tecnológico de Saltillo, desarrolla un proyecto de captación de agua de lluvia que busca atender el desperdicio del recurso hídrico y las afectaciones por lluvias intensas, dos problemáticas que aquejan a Saltillo.
En entrevista con VANGUARDIA, detalló que EcoSteam, plantea la construcción de sistemas de captación tanto en viviendas como en espacios públicos, con la meta de crear un parque hídrico de recolección de agua que funcione como modelo piloto para la ciudad.
De acuerdo con la investigadora, el proyecto surge a raíz del programa “Maestros que dejan huella”, promovido por impulsera.org e iLab, enfocado en innovación social. A partir de la metodología STEM, Karla Montoya y su equipo diseñaron una solución que combina ingeniería sostenible, materiales locales y participación comunitaria.
Según explicó, en Saltillo se desperdician diariamente más de 59 millones de litros de agua potable, además de registrarse inundaciones recurrentes en distintos sectores. Aunado a ello, señaló la falta de infraestructura que permita aprovechar el agua de lluvia.
En ese sentido, la propuesta consiste en implementar infraestructura azul mediante jardines de lluvia, que funcionan como sistemas de captación, filtración y almacenamiento pluvial. Estos permitirían recolectar el agua durante precipitaciones, almacenarla y reutilizarla en el mismo entorno, por ejemplo, para riego de áreas verdes.
El diseño contempla estructuras modulares colocadas de forma estratégica según las condiciones topográficas. También incluye la instalación de dispositivos de monitoreo para medir el nivel de captación durante las lluvias y generar datos que ayuden a planear futuras intervenciones.
En una primera etapa, el proyecto consideró la colonia Mirasierra como referencia, tras las lluvias torrenciales registradas en septiembre de 2024 que provocaron inundaciones y afectaciones viales. A partir de ese contexto, el equipo realizó recorridos para analizar condiciones reales del terreno y ajustar el prototipo a las dimensiones y características de la zona.
Además contempla sistemas domésticos de captación elaborados con cerámica, inspirados en las antiguas tinajas y cántaros. Estos depósitos podrían instalarse de forma visible en patios o adaptarse como cisternas, según el espacio disponible en cada vivienda.
MODELO YA PRESENTA AVANCES SIGNIFICATIVOS
Actualmente, el proyecto presenta un avance cercano al 50 por ciento en su fase de reconstrucción y prototipado. La intención es concluir el primer piloto este año y presentarlo formalmente ante el Instituto Municipal de Planeación, con el fin de evaluar su viabilidad y posible instalación en un espacio público.
Montoya explicó que el modelo opera bajo un esquema de economía circular hídrica: captar, filtrar, almacenar, reutilizar y monitorear el agua. La meta es fomentar una cultura de gestión responsable del recurso y fortalecer la colaboración entre academia, sector gubernamental y comunidad.
El desarrollo ha contado con la validación de especialistas locales en meteorología, ingeniería y educación, así como con la participación de estudiantes que asumieron roles técnicos y de coordinación dentro del proyecto.