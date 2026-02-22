Proponen parque hídrico y sistemas de captación de lluvia para Saltillo

La doctora Karla Montoya, ingeniera en materiales egresada del Instituto Tecnológico de Saltillo, desarrolla un proyecto de captación de agua de lluvia que busca atender el desperdicio del recurso hídrico y las afectaciones por lluvias intensas, dos problemáticas que aquejan a Saltillo.

En entrevista con VANGUARDIA, detalló que EcoSteam, plantea la construcción de sistemas de captación tanto en viviendas como en espacios públicos, con la meta de crear un parque hídrico de recolección de agua que funcione como modelo piloto para la ciudad.

De acuerdo con la investigadora, el proyecto surge a raíz del programa “Maestros que dejan huella”, promovido por impulsera.org e iLab, enfocado en innovación social. A partir de la metodología STEM, Karla Montoya y su equipo diseñaron una solución que combina ingeniería sostenible, materiales locales y participación comunitaria.

Según explicó, en Saltillo se desperdician diariamente más de 59 millones de litros de agua potable, además de registrarse inundaciones recurrentes en distintos sectores. Aunado a ello, señaló la falta de infraestructura que permita aprovechar el agua de lluvia.

En ese sentido, la propuesta consiste en implementar infraestructura azul mediante jardines de lluvia, que funcionan como sistemas de captación, filtración y almacenamiento pluvial. Estos permitirían recolectar el agua durante precipitaciones, almacenarla y reutilizarla en el mismo entorno, por ejemplo, para riego de áreas verdes.