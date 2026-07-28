Proponen restringir paso de motocicletas de bajo cilindraje en puentes de Saltillo

El regidor Eduardo Medrano explicó que el proyecto responde al crecimiento urbano que ha experimentado Saltillo a raíz de las inversiones y de los indicadores de seguridad, lo que, dijo, hace necesaria una actualización integral de la normatividad en materia de movilidad.

El Cabildo de Saltillo trabaja en la elaboración de un nuevo Reglamento de Tránsito y Vialidad, el cual contempla regular la circulación de motocicletas de bajo cilindraje y vehículos de movilidad personal en arterias de alta velocidad y puentes vehiculares de la ciudad.

“En la ciudad de Saltillo ha tenido un crecimiento considerable y esto es gracias a que pues tenemos muchas inversiones de empleo, generación de empleo, que tenemos mucha seguridad; nosotros en el Cabildo ya tenemos tiempo trabajando en el proyecto de un nuevo reglamento de tránsito”, declaró el munícipe.

De acuerdo con el regidor, la propuesta se alinea con la pirámide de movilidad aplicable a nivel nacional, la cual otorga prioridad al peatón, seguida de los medios alternativos de transporte, el servicio público y, finalmente, los vehículos particulares.

“Este trabajo que estamos haciendo es principalmente para cuidar y proteger la integridad y la vida de las personas, cuidar mucho a la niñez en su traslado seguro, cuidar mucho también a quienes transitan en una motocicleta y también establecer ciertos cilindrajes de por dónde sí y por dónde no pueden transitar”, detalló.

MOTOCICLETAS DE BAJO CILINDRAJE

Respecto a la restricción en los puentes vehiculares, Medrano aclaró que la medida estaría dirigida a motocicletas de bajo cilindraje que, por sus características, no alcanzan la velocidad necesaria para circular de forma segura.

“Hay cilindrajes muy pequeños, como aproximadamente de 80 para abajo, que son las motonetas más que nada, los scooters o scooters eléctricos que no alcanzan una velocidad para poder ir o transitar por un puente”, precisó el edil.

Asimismo, señaló que la propuesta también busca atender irregularidades relacionadas con la venta informal de estas unidades a través de plataformas digitales y redes sociales, donde se comercializan a bajo costo y, en algunos casos, son conducidas por menores de edad o personas que no cuentan con la documentación correspondiente.

“La adquisición de estas motos es muy fácil porque las compran a través del Facebook, a través de internet, y son motos que las venden desde mil 500 o 3 mil pesos, de las cuales desconocemos la procedencia; por eso la Comisaría de Seguridad ha implementado operativos efectivos”, sostuvo.

El proyecto de reglamento permanece en fase de análisis e integración por parte del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), la Subdirección de Tránsito y el Instituto Municipal del Transporte, antes de ser turnado para su discusión.