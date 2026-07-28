Activan operativo tras avistamiento de oso en ejido Cuautla, Saltillo

Jessica Terrazas, titular de la Policía Ambiental, informó que el aviso fue recibido a través de los Grupos Ciudadanos de Seguridad, lo que permitió la movilización inmediata de los elementos al sitio.

La Policía Ambiental de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo activó un operativo tras el reporte de un oso en las inmediaciones del ejido Cuautla, con el objetivo de proteger tanto a la población como al ejemplar.

Al llegar al lugar, la corporación acordonó el área para salvaguardar a los habitantes de la comunidad y a los animales de corral, además de evitar que las personas se acercaran al oso.

La funcionaria explicó que la Policía Ambiental mantiene coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instancias encargadas de determinar el manejo del ejemplar.

Precisó que personal especializado, integrado por biólogos y médicos veterinarios, evaluará la situación para definir si el oso será capturado y reubicado o únicamente ahuyentado hacia su hábitat natural.

Terrazas informó que, hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni afectaciones al ganado de la comunidad.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a no alimentar a estos animales, evitar acercarse a ellos y reportar cualquier avistamiento de inmediato a través del 911 o de los Grupos Ciudadanos de Seguridad.